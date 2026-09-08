Vişnelik Mahallesi'nde meydana gelen acı olayın ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakılan 40 yaşındaki sürücü, emniyetteki işlemlerin tamamlanmasıyla adliyeye sevk edildi. Sulh Ceza Hakimliği karşısına çıkan şüpheli, dosyadaki somut kanıtlar ışığında tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yürekler bir nebze soğudu.

Küçük Elif'in kaybıyla sarsılan anne Merve Avli ve baba Fatih Avli'nin feryadı yargı mekanizmasını yeniden harekete geçirdi. Güvenlik kamerası kayıtları ile kaza tespit tutanakları, ilk kararın bozulmasında belirleyici rol oynadı. Adalet arayışı karşılık buldu.

Fatoş Akıl Bilgesoy tutuklandı mı, ev hapsi kararı neden kaldırıldı?

Sürücü Fatoş Akıl Bilgesoy, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı ve ailenin ev hapsi kararına yaptığı resmi itiraz neticesinde Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.

İlk celsede şüpheliye verilen konutu terk etmeme tedbiri; kamera kayıtları, bilirkişi raporları ve ölü muayene tutanaklarının incelenmesiyle yetersiz bulundu. Savcılık, taksirle ölüme neden olma suçlamasıyla yürütülen tahkikatta adli kontrolün yetersiz kalacağını belirterek tutuklama talep etti. Talebi haklı bulan mahkeme heyeti, şüphelinin cezaevine gönderilmesine karar verdi. İtiraz düğümü çözdü.

Elif Mavi kazası nasıl yaşandı, olayda neler oldu?

Korkunç kaza 3 Eylül 2026 tarihinde Odunpazarı ilçesi Vişnelik Mahallesi sınırlarında meydana geldi. Anne Merve Avli kızıyla el ele caddeyi geçerken, 26 AFU 319 plakalı aracın çarpmasıyla küçük kız metrelerce savruldu.

Olay anına ve hukuki sürece ilişkin detaylar şu sırayı takip etti:

Süreç Aşaması Gerçekleşen Olay Hukuki ve Fiili Netice Kaza Anı 26 AFU 319 plakalı aracın çarpması 3 yaşındaki Elif Mavi hayatını kaybetti İlk Yargı Kararı Sürücünün adliyeye sevki Ev hapsi (adli kontrol) kararı verildi Savcılık İtirazı Kamera ve bilirkişi raporu incelemesi Ev hapsi kararının kaldırılması istendi Nihai Karar Sulh Ceza Hakimliği duruşması Fatoş Akıl Bilgesoy tutuklandı

Çevredeki bir dükkanın güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, annenin can havliyle kızına koştuğu anlar soruşturma dosyasına delil olarak girdi. İnceleme derinleştirildi.

Elif Mavi soruşturmasında adli süreç nasıl ilerleyecek?

Nöbetçi mahkemenin tutuklama kararıyla cezaevine gönderilen Fatoş Akıl Bilgesoy hakkında yürütülen adli tahkikat devam ediyor. Başsavcılık, Adli Tıp Kurumu raporları ve hız tespit incelemelerinin tamamlanmasıyla birlikte iddianame hazırlığına geçecek.

Evlatlarını mezarlıkta ziyaret eden Avli çifti, adaletin peşini bırakmayacaklarını ifade etti. Ağır ceza mahkemesinde açılacak dava öncesinde teknik ekiplerin olay yerindeki fren izi ve hız tespit çalışmaları sürüyor. Kararlılık vurgusu yapıldı.