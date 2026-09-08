İçişleri Bakanlığı ile yerel yönetim birimlerinin teknik incelemelerinde nüfus yoğunluğu, merkeze uzaklık ve ekonomik hacim gibi 8 temel ölçüt belirleyici rol oynuyor. Hükümet kanadından Meclis'e henüz resmi bir kanun teklifi sunulmamasına rağmen, potansiyeli yüksek ilçeler Ankara'daki temaslarını sıklaştırıyor. Yarış hız kesmiyor.

Vatandaşlar hangi ilçelerin yeni plakaya kavuşacağını merakla sorgularken, özellikle sanayi ve turizm kalbi sayılan bölgelerde heyecan büyüyor. Gözler resmi açıklamalara kilitlendi.

Hangi ilçe 82. il olmaya en yakın?

Bir ilçenin 82. il unvanını alması için TBMM tarafından kanun çıkarılması zorunlu tutulurken, bürokratik kriterleri sağlayan Alanya, Gebze, Tarsus ve İnegöl yarışta ilk basamağa yerleşiyor.

Bu ilçelerin ortak özelliği, bağlı bulundukları il merkezinden coğrafi olarak uzak kalmaları ve kendi başlarına devasa bir ekonomik ekosistem yönetmeleri. Akdeniz'den Marmara'ya kadar uzanan listede yerel halk uzun yıllardır kendi plaka kodunu taşımayı arzuluyor. Süreç heyecanla takip ediliyor.

Bir ilçenin il olması için hangi şartlar aranıyor?

Bir yerleşimin il statüsüne yükselmesi için en az 100 bin nüfusa sahip olması ve mevcut il merkezine en az 30 kilometre mesafede bulunması gerekiyor.

Teknik incelemelerde yalnızca nüfus tabelası yeterli sayılmıyor; ilçenin ulaşım ağı, sağlık ve eğitim altyapısı ile hinterlandındaki komşu yerleşimlere hizmet verme kabiliyeti de puanlamaya dahil ediliyor:

İlçe Bağlı Bulunduğu İl Nüfus ve Temel Dinamik Gebze Kocaeli 400 bini aşan nüfus, sanayi ve teknoloji üssü Alanya Antalya 360 bini aşan nüfus, uluslararası turizm Tarsus Mersin 350 bini aşan nüfus, tarım ve lojistik Çorlu Tekirdağ 300 bine yaklaşan nüfus, Trakya sanayi merkezi İnegöl Bursa 300 bine dayanan nüfus, mobilya ve ihracat gücü Fethiye Muğla 180 bini aşan nüfus, kıyı turizmi ve tarım

Yeni il kararı için süreç nasıl işleyecek?

İdari bölünmenin resmileşmesi adına öncelikle İçişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan taslağın Cumhurbaşkanlığı onayından geçip TBMM Adalet ile İçişleri komisyonlarına sevk edilmesi şart koşuluyor.

Genel Kurul'da oylanacak kanun teklifinin kabul edilmesiyle birlikte yeni il merkezi tescilleniyor, ardından mülki idare amirlikleri hızla kuruluyor. Resmî Gazete'de yayımlanacak kararın akabinde 82 plaka kodu valilik bünyesinde kayıtlara geçecek. Gözler Meclis'e çevrildi.