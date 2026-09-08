Son Mühür- İzmir Büyükşehir Belediyesi önceki dönem başkanı Tunç Soyer’in tutuklu olarak yargılandığı kamuoyunun yakından takip ettiği kooperatif davada önemli bir gelişme yaşandı. Soruşturmayı yürüten savcılık makamı, sekiz aydır beklenen iddianameyi hazırlayarak mahkemeye teslim etti.

İddianame 8 ay sonra mahkemeye ulaştı

Geçtiğimiz yıl 4 Temmuz 2025’te belediye yönetimi ve kentsel dönüşüm kooperatiflerine yönelik düzenlenen operasyon doğrultusunda gözaltına alınarak tutuklanan Tunç Soyer'in yargı sürecine ilişkin dosya tamamlandı.

Soruşturma sürecinin başından bu yana kamuoyunda gündemden düşmeyen davanın iddianamesi, sekiz aylık inceleme ve belge toplanma aşamasının ardından mahkeme heyetine sunuldu.

Avukatlarından ilk açıklama

İddianamenin mahkemeye sunulmasının hemen ardından Tunç Soyer’in savunmasını üstlenen hukuk ekibi basına yazılı bir açıklama yaptı.

Soyer’in avukatları Murat Aydın, İsmet Köymen ve Defne Soyer, hazırlanan metnin müvekkillerine yönelik tutumun haksız olduğunu gösterdiğinin altını çizdi.

Dosyadaki mevcut belgelerin Soyer’in suçsuzluğunu kanıtladığını vurgulayan avukatlar, "Bugün mahkemeye sunulan iddianame yapılan haksızlığın açıkça kabulüdür.

Aylarca süren incelemenin ardından hazırlanan dosyada Tunç Soyer hakkında yalnızca tek bir paragraf yer almaktadır.

On bir satırlık bu paragrafta Tunç Soyer’in tüm İzmir’e 'kooperatifleşin, güvenli konutlarda yaşayın' demesi; kooperatiflerde iddia edilen zimmet suçuna yardım olarak değerlendirilmiştir." ifadelerini kullandı.

Ne olmuştu?

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin uyguladığı kooperatif odaklı kentsel dönüşüm modellerine ilişkin usulsüzlük iddialarıyla başlatılan soruşturma, belediye ve kooperatif tarafında çok sayıda kişinin gözaltına alınmıştı.

Soruşturma doğrultusunda eski başkan Tunç Soyer de 4 Temmuz 2025’te çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.