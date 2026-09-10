Beste Temel / Son Mühür - İzmir’in en önemli doğal, tarihi ve kültürel mirasları arasında yer alan Kültürpark ve Basmane Çukuru için verilen mücadele 10’uncu yılına girdi. Kültürpark Platformu tarafından yapılan açıklamada, yaşam alanlarına sahip çıkmanın her zamankinden daha acil olduğu belirtilerek, mücadeleye ilk günkü kararlılıkla devam edildiği ve platformun "Bu daha başlangıç" mesajını koruduğu aktarıldı.

"İzmir Enternasyonal Fuarı kötü bir panayıra dönüştü"

Fuar dönemlerinde Kültürpark'ta yaşanan tahribata dikkat çekilen açıklamada "Ne yazık ki İzmir Enternasyonal Fuarı adı altında her yıl 10 gün süreyle yapılan, kötü bir panayırı andıran, sponsorlarla desteklenmiş etkinliklerle, on binlerce kişinin yarattığı tahribatın parkımızı yok edici etkisi her yıl artarak devam ediyor. Bizler Kültürpark’a ilişkin yaşam mücadelesini, ilk günkü kararlılığımızla ve 'Bu daha başlangıç!' diyerek sürdürüyoruz. Kültürpark’ın koruma amaçlı yapısına aykırı olarak düzenlenen yüksek elektrik yoğunluklu ve gürültülü bu etkinliklerin, parkın ekosistemine ve doğal yaşamına kalıcı zararları bir yanda dururken, belediyenin ticari kazanç odaklı faaliyetleri, kamusal alanların ve yaşam alanlarının korunması ilkesiyle çelişiyor." ifadelerine yer verdi.

"Folkart köklü fuar geçmişini gölgede bırakıyor"

Sponsorluk faaliyetleri üzerinden yürütülen reklam kampanyalarını eleştiren Kültürpark Platformu, "Tarihi yaklaşık bir asra dayanan İzmir Enternasyonal Fuarı (İEF), gözü yıllardır Kültürpark ve Basmane Çukurunda olan Folkart firmasının yoğun sponsorluk ve reklam kampanyalarının gölgesinde bırakılıyor. Üretilen görsel ve dijital içerikler, fuarın köklü geçmişini ve kamu malı olma niteliğini arka plana iterek tek bir markanın algı yönetimine hizmet ediyor. Kent genelinde yıllardır geri dönülmez hasarlara yol açan sermaye grupları, Nâzım Hikmet gibi toplumsal değerlerin sergisini düzenleyerek geçmiş tahribatlarını unutturma, bir asra yaklaşan İEF’nin sahibi Folkartmış gibi imaj yaratmaya çalışıyor. Bizler Kültürpark ile Basmane Çukuru'nun ranta teslim edilmemesi ve kentin tarihsel ve doğal kimliğinin korunması adına yetkilileri sorumluluk almaya davet ediyoruz. 2018’de sorduğumuz gibi bugün de soruyoruz: 'Romantika: Bir Ömrün Seyir Defteri' sergisinin oluşumuna katkı verenler ve bu serginin açılışına gururla katılanlar, Basmane Çukuru’na 270 metrelik gökdelen dikmeyi planlayanların yaptığı bu etkinliği içlerine sindirebiliyorlar mı? Gerçeklerle yüzleşmekten kaçmaya daha ne kadar devam edilecek?" şeklinde açıklamalarını sürdürdü.

Açıklama, Kültürpark'ın kent için taşıdığı anlamın altı çizilerek şu sözlerle tamamlandı:

"Kültürpark özgürlük duygusudur. Kültürpark İzmir'in oksijen deposudur. Kültürpark kentin merkezinde bir vahadır. Kültürpark tüm ülkenin kültürel anı defteridir. Kültürpark doğal güzelliktir, doğa ile birlikteliktir. Kültürpark halk okuludur. Kültürpark hepimizindir."