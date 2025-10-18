Kemalpaşa İmam Hatip Ortaokulu ile Şehit Halil Kantarcı Anadolu İmam Hatip Lisesi bahçelerinde gerçekleştirilen kermeslerde öğrenciler, el emeği ürünler ve yiyecekler hazırlayarak satışa sundu. Kermesten elde edilen tüm gelirlerin Filistin’e bağışlanacağı bildirildi.

Eğitim camiasından tam destek

İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, öğrencilerin duyarlılığına dikkat çekilerek “Bu tür etkinlikler, öğrencilerimizin hem yardımlaşma duygusunu hem de küresel farkındalıklarını güçlendiriyor” denildi.

Yoğun katılım sağlandı

Etkinliğe Kemalpaşa İlçe Milli Eğitim Müdürü Ogün Derse, okul yöneticileri, öğretmenler, veliler ve çok sayıda öğrenci katıldı.

Öğrencilerin stantlarda aktif rol aldığı kermes, hem okul topluluğu hem de ilçe halkı tarafından ilgiyle karşılandı.

Gelirler Filistin’e gönderilecek

Organizasyon sonunda toplanan gelirlerin, Filistin’deki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere ilgili yardım kuruluşlarına teslim edileceği açıklandı. Öğrenciler, “Küçük bir destekle büyük bir iyilik yapabiliriz” diyerek dayanışma çağrısında bulundu.