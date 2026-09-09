Son Mühür / Yağmur Daştan – İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 104'üncü yılı kutlamaları için düzenlenen program kapsamında, Cumhuriyet Meydanı'nda çelenk töreni düzenlendi. Cumhur İttifakı’nın İzmir temsilcileri Atatürk Anıtı’na çelenk bırakarak Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını minnet ve şükranla andı.

AK Parti İzmir Ata’nın huzurunda

AK Parti İzmir İl Başkanlığı adına hazırlanan çelengi İl Başkan Vekili Mahmut Badem, Atatürk Anıtı’na sundu.

AK Parti İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı ve AK Parti Konak İlçe Başkanı Sait Başdaş’ın da aralarında yer aldığı heyete, il yönetim kurulu üyeleri ile il kadın ve gençlik kolları teşkilatları eşlik etti.

İl Başkanı Şahin’den saygı duruşu

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İzmir İl Başkanlığı da Cumhuriyet Meydanı’nda Atatürk Anıtı önüne çelenk bırakırken, MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin, Ata’nın anıtı huzurunda saygı duruşunda bulundu.

Törende MHP İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu, MHP İzmir İl Yönetimi, kadın ve gençlik kolları temsilcileri ile teşkilat mensupları da tam kadro olarak yer aldı.