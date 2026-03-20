Ramazan Bayramı, bugün itibarıyla ülke genelinde başladı. Bayram öncesinde tatlıcılar yoğun mesai harcarken, yetkililer vatandaşları ucuz baklava seçimlerinde dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Bayramda 5 bin ton baklava tüketilecek

Baklava ve Tatlı Üreticileri Derneği (BAKTAD) Başkanı Mehmet Yıldırım, ramazan döneminde baklava talebinin arttığını belirterek, “Siparişler gelmeye başladı ve biz büyük talepleri karşılamak üzere hazırlıklarımızı tamamladık” dedi.

Yıldırım, Türkiye genelinde arife günü ile bayramın ilk iki günü boyunca yaklaşık 5 bin ton baklava tüketilmesinin beklendiğini, bunun 1,5 bin tonunun ise yalnızca İstanbul’da tüketileceğini ifade etti.

Yeni tatlar revaçta: Midye ve mor baklava

Yıldırım, klasik fıstıklı baklavanın yanı sıra son dönemde midye baklava, mor baklava, şöbiyet ve havuç dilimi gibi çeşitlerin de tüketici tarafından rağbet gördüğünü söyledi. “Tüketicilerin en çok tercih ettiği ürün ise hâlâ klasik fıstıklı baklava” dedi.

Klasik fıstıklı baklavanın kilogram fiyatı 1.800 ile 2.000 TL arasında değişirken, cevizli baklavanın fiyatı 1.500 TL olarak belirlendi.

Kaliteli baklava ucuz olmaz

BAKTAD Başkanı, baklava fiyatlarını etkileyen en önemli faktörlerin ham madde kalitesi ve miktarı olduğunu vurguladı. Yıldırım, “Fıstık ne kadar bol kullanılırsa fiyat da ona göre yükseliyor. Tüketicilerin 150–200 TL’ye satılan baklavaları tercih etmemelerini öneriyoruz. Kaliteli bir baklava için kilogram başına maliyetimiz 550 TL’yi buluyor” ifadelerini kullandı.

Yıldırım, 500–1.000 TL aralığındaki baklavaların tercih edilebileceğini, ancak kaliteli baklavanın fiyatının 2 bin TL’ye ulaşabileceğini belirtti.

Baklava alırken nelere dikkat edilmeli?

Tüketicilere baklava seçerken dikkat etmeleri gereken noktaları da anlatan Yıldırım, altın sarısı parlak renk, ağızda çıtır ses ve boğazda yakmayan lezzet kriterlerine dikkat edilmesi gerektiğini söyledi. “Kalitesiz baklava, ikinci dilimde rahatsızlık verebilir. Tüketiciler güvendikleri ve tanıdıkları yerlerden baklava almalı, mümkünse tadına bakarak seçim yapmalı” dedi.

Yurt dışı siparişlerde artış

BAKTAD Başkanı, online satışların yurt dışına da baklava gönderilmesini sağladığını belirterek, bayram dolayısıyla yurt dışı siparişlerde de artış gözlendiğini ifade etti.