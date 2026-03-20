Son Mühür- Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 20 Mart Cuma günü için ülke genelinde hava durumuna ilişkin son değerlendirmelerini yayımladı. Rapora göre; 17 il için sarı kodlu uyarı verilirken, Marmara'nın doğusu, Düzce, Antalya, Adana ve İskenderun Körfezi çevrelerinde yağışların yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Yurt genelinde çok bulutlu ve aralıklı yağışlı hava

Meteoroloji, ülke genelinin çok bulutlu ve aralıklı yağışlı geçeceğini belirtti. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak şeklinde olacağı, Batı ve Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu, Akdeniz ile Ege’nin iç bölgeleri ve İç Anadolu’nun kuzey yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar yağışına dönüşeceği öngörülüyor.

Marmara ve Ege kıyılarında kuvvetli rüzgar bekleniyor

Rüzgarın Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 40-60 km/saat hızla eseceği tahmin ediliyor. Bu nedenle olası olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerekiyor.

Düşük ve yüksek kesimlerde buzlanma ve don uyarısı

Gece ve sabah saatlerinde, iç kesimlerin yükseklerinde ve doğuda buzlanma ile don olayının görülebileceği bildirildi. Ayrıca Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ve Doğu Anadolu’nun yüksek eğimli alanlarında çığ ve kar erimesi riski bulunuyor.

Hava sıcaklığı batıda düşük, doğuda normallerin üzerinde

Hava sıcaklıkları batı bölgelerde mevsim normallerinin 2-4 derece altında, doğu kesimlerinde ise normallerin üzerinde seyredecek.

Kuvvetli yağış ve rüzgar uyarısı

Marmara'nın doğusu ile Düzce, Antalya, Adana ve İskenderun Körfezi çevrelerinde beklenen kuvvetli yağış nedeniyle vatandaşların tedbirli olması istendi. Ayrıca Marmara ve Ege kıyılarında beklenen kuvvetli rüzgar nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olunması uyarısı yapıldı.

Sarı kodlu uyarı verilen iller

Balıkesir, Bingöl, Bitlis, Bursa, Çanakkale, Diyarbakır, Hakkari, İstanbul, Kocaeli, Mardin, Muş, Sakarya, Siirt, Batman, Şırnak, Yalova ve Düzce’de sarı kodlu uyarı uygulanıyor.

Bölge Bölge Hava Durumu

Marmara: Çok bulutlu, yer yer kuvvetli yağmur ve sağanak, rüzgar kuzey-kuzeydoğudan 40-60 km/saat.

Ege: Çok bulutlu, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar, kıyılarda kuvvetli rüzgar.

Akdeniz: Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak, yükseklerde karla karışık yağmur.

İç Anadolu: Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, kuzey yükseklerinde karla karışık yağış.

Batı Karadeniz: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağış, yükseklerde kar yağışı.

Orta ve Doğu Karadeniz: Çok bulutlu, aralıklı yağışlı, iç kesimlerde don ve buzlanma, yükseklerde çığ tehlikesi.

Doğu Anadolu: Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar, yükseklerde çığ ve kar erimesi riski.

Güneydoğu Anadolu: Çok bulutlu, kuzey ve doğuda yer yer kuvvetli yağmur ve sağanak.