Son Mühür- Ocak 2026’da emekli maaşlarına yapılacak artış, TÜİK’in 5 Ocak’ta açıklayacağı aralık ayı enflasyon verisiyle kesinleşecek. Söz konusu veri, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin alacağı zam oranını netleştirirken, en düşük emekli aylığına yönelik olası düzenlemeler de bu tarihte açıklığa kavuşacak.

Beş aylık enflasyon farkı yüzde 11,21

Temmuz-kasım dönemini kapsayan beş aylık enflasyon farkı yüzde 11,21 olarak hesaplandı. Aralık ayı enflasyonunun eklenmesiyle bu oranın bir miktar daha artması bekleniyor. Piyasa beklentileri, aralık enflasyonunun yüzde 0,70 ile 0,90 aralığında gerçekleşebileceğine işaret ediyor.

Zam oranı yüzde 12-13 aralığında şekillenebilir

Mevcut tahminlere göre aralık ayı enflasyonunun bu bantta gelmesi halinde, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranının yaklaşık yüzde 12-13 seviyelerinde oluşması öngörülüyor. Daha yüksek bir enflasyon verisi ise düşük ihtimal olarak değerlendiriliyor.

Taban maaş düzenlemesi yeniden gündemde

Kök maaşı düşük olan emekliler açısından enflasyon zammı tek başına yeterli olmayabilir. Taban maaşta yeni bir düzenleme yapılmaması halinde, bazı emeklilerin zamlı dönemde de mevcut maaşlarını almaya devam edebileceği belirtiliyor. Bu nedenle en düşük emekli aylığına yönelik yasal bir artış seçeneği yeniden tartışılmaya başlandı.

20 bin TL seçeneği masada

Kulislerde en düşük emekli maaşı için 18 bin 948 TL seviyesi konuşulurken, kamuoyunda “psikolojik eşik” olarak nitelendirilen 20 bin TL seçeneğinin de değerlendirildiği ifade ediliyor. Düzenlemenin, geniş bir emekli kesimini kapsaması hedefleniyor.

Seyyanen zam ihtimali zayıf

Ekonomi yönetiminin sıkı para ve maliye politikalarını sürdürmesi nedeniyle seyyanen zam ihtimalinin şu aşamada güçlü olmadığı belirtiliyor. Benzer şekilde refah payına ilişkin de net bir beklenti bulunmuyor. Bu çerçevede, en olası senaryo olarak taban maaşın yasal düzenlemeyle artırılması öne çıkıyor.

Gözler 5 Ocak’ta açıklanacak verilerde

Aralık ayı enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte emekli maaş zam oranı kesinleşecek. Aynı süreçte, en düşük emekli aylığına ilişkin olası düzenlemenin de kamuoyuna duyurulması bekleniyor.