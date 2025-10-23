Son Mühür / Alper Temiz - Bodrum’un önemli doğal ve turistik bölgelerinden Gümbet Koyu, yıllardır koruma altında tutuluyordu. 2011 yılında 1. derece sit alanı olarak belirlenen bölge, 15 Ekim 2025’te yapılan güncelleme ile “Nitelikli Koruma Alanı” ve “Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı” olarak tescillendi. Aynı alanda 934 ada 1, 2 ve 3 numaralı parseller için 2015 yılında tasdik edilmiş bir imar planı bulunuyor. Parsellerin tapulu olmaması ve hazineye ait olması, turizm ve otel yatırımlarının önünü açtı.

Toplam 67.501,44 metrekarelik alanı kapsayan plan, Bodrum 1/1000 ölçekli “Koruma Amaçlı İlave ve Revizyon Uygulama İmar Planı” olarak kayıtlara geçti. Planla birlikte halkın kullanımında olan doğal sit alanı, geçen 14 yılda kademeli olarak düşürülen sit derecesi sayesinde özelleşmeye uygun hâle geldi. Öte yandan 934 ada 4 numaralı parsel hâlen 1. derece sit alanı olarak korunuyor.

934 ada 4 nolu parselin 1'ince derece sit alanı olarak tescil edilmesine karşın, aynı ekolojik özelliklere sahip olan ve bitişiğinde bulunan 934 ada 3 nolu parsel bölgesindeki alanın ve sahil boyunca uzanan Gümbet Koyu'nun büyük kısmının yer aldığı bölgenin 1'inci derece sit derecesine düşürülmesi dikkat çekti.