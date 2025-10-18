Sıfır Atık Vakfı’nın ev sahipliğinde; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı, Birleşmiş Milletler Çevre Programı (UNEP) ve Birleşmiş Milletler İnsan Yerleşimleri Programı (UN-Habitat) işbirliğiyle düzenlenen Uluslararası Sıfır Atık Forumu kapsamında, “Dünya İçin Politika: Sıfır Atık İçin Düzenlemeler” başlıklı oturum gerçekleştirildi.

Gabon’dan küresel çağrı: “Küçük ülkelerin inisiyatifleri büyük fark yaratabilir”

Gabon Çevre, Ekoloji ve İklim Bakanı Mays Lloyd Mouissi, konuşmasında ülkesinin yüzölçümünün yaklaşık yüzde 10’unun doğal koruma alanı olmasına rağmen kentlerde çöp sorunuyla mücadele ettiklerini ifade etti.

Tek kullanımlık plastik poşetler ve tıbbi plastiklerin kullanımını azaltmaya yönelik önemli adımlar attıklarını belirten Mouissi, bu kapsamda özel sektörün çevre dostu projelere katılımını da desteklediklerini söyledi.

Mouissi, gelişmiş ülkelerin atık üretme kapasitesinin çok daha yüksek olduğuna dikkat çekerek, “Bu ülkeler Gabon gibi küçük ülkelerin inisiyatiflerini örnek alırsa, hep beraber küresel çapta çok daha büyük bir fark yaratabiliriz ve Birleşmiş Milletlerin hedeflerine ulaşabiliriz.” ifadelerini kullandı.

“Eğitim tek başına yeterli değil, mali teşvik şart”

Oturumun moderatörlüğünü İngiltere Portsmouth Üniversitesi akademisyenlerinden Aswathi Asok üstlendi.

Panele, Almanya’nın Tübingen Belediye Başkanı Boris Palmer, Azerbaycan Yatırım Holdingi Kamu Hizmetleri Portföy Başkanı Natavan Ahmadova, BRS Genel Sekreteri Rolph Payet, UN-Habitat İcra Direktörü Ofisi Özel Kalem Müdürü Erfan Ali ve Uluslararası Çevre Hukuku Merkezi’nden (CIEL) Andres del Castillo konuşmacı olarak katıldı.

Belediye Başkanı Palmer, Tübingen’de sıfır atık bilincini artırmak için kapsamlı eğitim çalışmaları yürüttüklerini ancak tek başına farkındalığın yeterli olmadığını belirtti.

Palmer, kentte kullanıldıktan sonra çöpe atılan her şişe ve kapağa vergi getirerek tek kullanımlık ürünlerin kullanımını yüzde 20 azalttıklarını kaydetti. “Eğitim önemlidir ancak mali teşvikleriniz olmazsa bu eğitim işe yaramayacaktır.” sözleriyle ekonomik düzenlemelerin önemine vurgu yaptı.

“Sıfır atık mümkün, çünkü geçmişte zaten öyle yaşıyorduk”

Azerbaycan’dan Natavan Ahmadova, ülkesinin geleneksel atık yönetiminden modern sistemlere geçiş sürecinde olduğunu belirterek, başarının teknoloji değil toplumun aktif katılımıyla sağlanabileceğini söyledi.

BRS Genel Sekreteri Rolph Payet ise insanlığın son 50 yılda kaynakları yeniden kullanmaktan her şeyi tüketip atan bir topluma dönüştüğünü belirtti. “Bugün kullandığımız kaynakların kıymetini bilmiyoruz.” diyen Payet, sıfır atığa ulaşmanın mümkün olduğunu vurguladı:

“Sıfır atığa erişilebilir çünkü 50-60 yıl önce biz zaten bu şekilde yaşıyorduk.”

UN-Habitat’tan akıllı şehirler ve geri dönüşüm vurgusu

UN-Habitat temsilcisi Erfan Ali, kurumun Afrika merkezli bir yapılanma olduğunu belirterek, 800’den fazla şehirle akıllı şehirler programı yürüttüklerini aktardı. Bu şehirlerde geri dönüşüm sistemlerinin entegrasyonuna öncelik verdiklerini söyleyen Ali, Myanmar’da yaşanan deprem sonrası molozları yeniden değerlendirerek 20 bin barınma alanı inşa ettiklerini paylaştı.

“Plastik tüketimi kontrol altına alınmazsa üç kat artacak”

CIEL Çevresel Sağlık Programı Kıdemli Hukuk Danışmanı Andres del Castillo, dünyanın her yıl 500 milyon ton plastik tükettiğini hatırlatarak, “Tüketim alışkanlıklarımızı değiştirmezsek 2050’ye kadar bu rakam üç katına çıkacak.” uyarısında bulundu.

Castillo, plastik kirliliğinin sadece çevresel değil, aynı zamanda ekonomik ve sağlık açısından da ciddi riskler doğurduğunu vurguladı.