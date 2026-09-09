Beste Temel / İzmir - Karabağlar Belediyesi ana hizmet binasında gerçekleşen serginin açılışına Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay, İFOD Başkanı Tayfun Kocaman, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve sanatseverler katıldı. Açılışta İzmir’in kurtuluş mücadelesindeki tarihsel önemine vurgu yapıldı. Hizmet binasındaki alanı bir sergi salonuna dönüştürmeyi göreve geldiği ilk günden bu yana hedeflediğini belirtilen Başkan Kınay, belediyeye yolu düşen herkesin duygusuna dokunan bir alan oluşturmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

"Halkın binasında halkın iradesini savunan bir belediyeyiz"

Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay, serginin açılışında gerçekleştirdiği konuşmada şu ifadeleri kullandı:

"Her fotoğraf karesi bir anı, bir kokuyu ve bir duyguyu taşıyor. Karabağlar herkesin evi, belediye de herkesin evi. Biz attığımız her adımda bu duvarların, bu binanın bir anlamı olmasını istiyoruz. Halkın binasında halkın iradesini, demokrasiyi, cumhuriyeti ve özgürlüğü savunan, halk için çalışan bir belediye olarak her adımımız nereden geldiğimizin ve nereye gideceğimizin göstergesi olsun.

İzmir direnişin, kurtuluşun, kuruluşun, ilk kurşunun, çağdaşlığın ve aydınlığın simge kentidir. Yaşadığı tüm acılara, darbelere ve yangınlara rağmen kendini yeniden var eden bir kenttir. Yokluktan var edilen bir ülkede İzmir’in kurtuluşunun 104. yılında geçmişten bugüne taşınan mücadelenin sorumluluğunu hatırlıyoruz. Biz o mücadeleyi olması gerektiği yere ne kadar götürebildik ve neresinde durduk? Onu da kendimize sormamız gerekiyor diye düşünüyorum.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk kurtuluşun ardından çağdaşlaşma yolundaki mücadeleye ilişkin 'Asıl savaş şimdi başlıyor' demişti. Biz de aynı inanç ve kararlılıkla yalnızca İzmir’de değil, ülkenin dört bir yanında daha yaşanabilir kentler için sorumlulukla çalışmaya devam edeceğiz. Bütün o ödenen bedellerin karşılığında neye sahip olduğumuzu bildiğimiz, sahip olduklarımızı daha da ileriye taşıdığımız güzel günlerimiz olsun. İyi ki doğdun İzmir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve mücadele arkadaşlarını bir kez daha saygı ve minnetle anıyorum. Emeğinize, yüreğinize sağlık. Bize aynı duyguyu tekrar tekrar hissettirdiğiniz için teşekkür ediyorum."

"İzmir'e bir borcumuz var"

İFOD Başkanı Tayfun Kocaman ise sergideki fotoğrafları bir albüm haline getirerek belediyenin kurumsal internet sitesi üzerinden dijital ortamda sanatseverlerle buluşturmak istediklerini belirtti. İzmir’in Kurtuluş Savaşı açısından taşıdığı tarihsel öneme dikkat çeken Kocaman "İzmir gerçekten kurtuluşun şehri. Hasan Tahsin’in ilk kurşunuyla başlayan mücadele, Atatürk’ün ordularının İzmir’e girmesiyle zafere ulaştı. Biz İzmir için varız. İzmir’e bir borcumuz var. Elimizden geldiğince fotoğraf üreterek İzmir’i yaşatmak, kayıt altına almak ve bizden sonraki nesillere aktarmak istiyoruz. Bu borcu ancak böyle ödeyebiliyoruz ve İzmir’e her zaman minnettarız." dedi.

Açılışın ardından sergiye katkı sunan fotoğraf sanatçılarına teşekkür belgeleri verildi. "Kurtuluşun Şehri İzmir" fotoğraf sergisi, 18 Eylül’e kadar Karabağlar Belediyesi Ana Hizmet Binası’nda ziyaret edilebilecek.