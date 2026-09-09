Olay, Karabağlar ilçesi İnönü Caddesi üzerinde bulunan bir banka şubesinde meydana geldi. İddiaya göre, bir bankaya yönelik soygun girişimi yapıldığı yönünde gelen ihbar üzerine adrese kısa sürede çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Banka içerisinde rehineler olduğu iddia edildi.

Olay yerine ulaşan ekipler, banka şubesi ve çevresinde geniş güvenlik önlemleri alarak inceleme başlattı.

Soygun girişiminin ne şekilde gerçekleştiği, şüpheli ya da şüphelilerin durumu ve olay yerinde rehine veya yaralı olup olmadığı yönünde incelemenin sürdüğü belirtildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

AYRINTILAR GELİYOR...