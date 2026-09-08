Son Mühür/Hüseyin Demir Türkiye’nin ve İzmir’in köklü spor kulüplerinden Altınordu, altyapılarda faaliyetlerine devam ediyor. Profesyonel liglerden çekilme kararı alan kırmızı-lacivertliler, sürdürülebilir altyapı modeliyle örnek oluyor. Yetiştirdiği futbolcularla dikkat çeken Altınordu, Süper Lig takımlarına ve milli takımlara oyuncu gönderiyor. İyi birey, iyi vatandaş, iyi sporcu ilkesiyle hareket eden Altınordu, Türkiye'nin farklı bölgelerinde spor okulu çalışmalarını sürdürüyor.

“Çocuklarımız geleceğimiz”

“Çocuklarımız Geleceğimiz” sloganıyla Türkiye’nin dört bir yanında temel futbol eğitimi veren Altınordu Futbol Okulları (AFO), Yönetimin Gözden Geçirme (YGG) toplantısını gerçekleştirdi. Türkiye’nin 51 ilinde 20 binin üzerinde çocuğa spor yaptıran AFO’nun antrenörleri, İzmir’de düzenlenen toplantıda bir araya geldi. Karabağlar Mustafa Necati Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen toplantıya Türkiye’nin farklı illerinden AFO antrenörleri katılım gösterdi.

Yılmaz Vural ile Başkan Özkan bir araya geldi!

Altınordu Başkanı Seyit Mehmet Özkan da toplantı öncesinde antrenörlerle bir araya gelerek fotoğraf çektirdi. İnteraktif bir ortamda katılımcı antrenörler sorularını Başkan Özkan’a iletti. Organizasyonda Türk futbolunun deneyimli teknik direktörlerinden Yılmaz Vural’da yer aldı. Yılmaz Vural ile Başkan Mehmet Seyit Özkan hatıra fotoğrafı çekildi. Uzun kariyeri boyunca farklı takımlarda görev alan Vural, geçtiğimiz sezon SMS Grup Sarıyer’de görev aldı. Mizahi dili ve esprili tavırlarıyla dikkat çeken tecrübeli antrenörün herhangi bir kulüpte şuan çalışmıyor. Türk futbolunda 41 kez takım çalıştıran Yılmaz Vural için futbol otoriterleri şakayla karışık “41 kere maşallah” benzetmesinde bulunuyor. Yılmaz Vural'ın 2026-2027 sezonunda hangi takımda görev alacağı merak ediliyor.

“Çocuklarımız için mücadele ediyoruz”

Toplantının açılışında konuşan Seyit Mehmet Özkan, AFO’ların farklı şehirlerde çocukların spor yapmasına ve sportmen bireyler olarak yetişmesine katkı sunduğunu belirtti. Özkan, “Sizler bizim yol arkadaşımızsınız. Çocuklarımızla antrenmanlar yaparak onlara dokunuyorsunuz. Birçok turnuvada beraberiz. Bugün de burada birlikteyiz. Turnuvalarda her zaman söylüyorum çocuklarımızı bırakın özgürce sahada oynasınlar. Hafta içinde antrenmanlarda çalıştırın, hafta sonu maçlarda onları özgür bırakın. Velilerimiz ve hatta hocalarımız da "yenici” tavırlar ortaya koyuyorlar. Bizler bunları asla istemiyoruz. Çocuklarımızın ve Velilerimizin farkındalığını yukarı taşımak için mücadele ediyoruz” dedi.

Bayraktar, ülkemizde futbolun gelişimini anlattı

YGG toplantısında katılımcılar tarafından farklı başlıklarda sunumlar gerçekleştirildi. TFF Futbol Gelişim Direktörü Dr. Emrah Bayraktar, “Ülkemizde Futbol'un Gelişimi” başlıklı sunumunu yaptı. Bayraktar, altyapı reformları ve gelişim liglerindeki yeni yapılanmalar sonucunda akademi liglerinde oynayan oyuncu sayısının 8 binden 19 bine yükseldiğini, hedeflerinin ise bu sayıyı 35 bine çıkarmak olduğunu belirtti. U14-U15 ile U16-U17 yaş gruplarını birleştirerek yeni bir lig tasarımı oluşturduklarını ifade eden Bayraktar, U19 PAF Ligi’nin de yeniden hayata geçirildiğini söyledi. Oyuncu havuzunu genişletirken temel önceliklerinin kaliteden ödün vermemek olduğunu vurguladı. Bayraktar, konuşmasının sonunda genç antrenörlere antrenman planlamasına önem vermeleri ve çalışmaların daha verimli geçmesini sağlamaları yönünde tavsiyelerde bulundu.

Çocuk ve süreç odaklı bir yaşam

Mod7 Gelişim ve Sporcu Gelişimi Platformu Kurucusu Burak Uçar da “Çocuk ve Süreç Odaklı Bir Yaşam” başlıklı sunum gerçekleştirdi. Uçar, 2015 yılından bu yana sporcuların, ailelerin, spor kulüplerinin, antrenörlerin ve profesyonellerin kariyer yolculuklarına eşlik ettiklerini belirterek, sporda mental ve psikolojik süreçleri merkeze alan bütüncül bir gelişim metodu uyguladıklarını ifade etti. Sporcuların mental gelişimlerinin ölçülebildiği model, toplantıya katılan genç antrenörlerin ilgisini çekti. Model kapsamında çocuğun zihinsel, duygusal ve performans potansiyelini analiz eden kapsamlı bir değerlendirme ile birebir uzman görüşmesi gerçekleştiriliyor. Potential Check-Up kapsamında çocuğun değerleri ve hedefleri, stres yönetimi ve duygusal tepkileri, odaklanma ve motivasyon düzeyi, takım çalışması ve sosyal becerileri, özgüven ve psikolojik dayanıklılığı ile duygusal zekâ ve empati gelişimi çok boyutlu olarak analiz ediliyor.

Türk futbolunun gerçeğini anlattı

Türk futbolunun deneyimli teknik direktörlerinden Yılmaz Vural da toplantıda “Futbol'un Gerçeği” başlıklı bir konuşma gerçekleştirdi. 1986 yılında antrenörlüğe başladığını ve 40 yılı geride bıraktığını belirten Vural, Türk futbolundaki teknik direktörlük sistemine ilişkin kendi kariyerinden örnekler verdi. Teknik direktörlerin görev sürelerinin istikrarsız olmasının uzun vadeli antrenör ve oyuncu gelişimini zorlaştırdığını dile getiren Vural, “gel derler geliriz, git derler gideriz” ifadesini kullandı. Yılmaz Vural'ın konuşması dikkat çekerken katılımcı antrenörler tarafından ayakta alkışlandı.

Yılmaz Vural’dan Alex Ferguson kıyaslaması

Türk futbolunun deneyimli antrenörlerinden Vural, geleceği başkanların kararlarına bağlı olan teknik direktörlerden antrenör yetiştirmesini beklemenin zor olduğunu ve bu düzensizlik içerisinde uzun vadeli bir iş olan antrenör ve oyuncu gelişiminin nasıl sürdürüleceği sorusuna dikkat çekti. Konuşmasını Manchester United’ın eski teknik direktörü Alex Ferguson üzerinden yaptığı kıyaslamayla sürdüren Vural, kariyerindeki takım değişiklikleriyle ilgili anısını anlattı. Yılmaz Vural, anılarını ve hatıralarını anlattıkça salondakilerin ilgisini çekti.

“27 yılda 27 takım çalıştırdım”

Tecrübeli teknik direktör Yılmaz Vural, “1986 yılında Manchester United kulübünde antrenörlüğe başlayan Alex Ferguson, 27 yıl kesintisiz sadece bir kulüpte çalışmış ve 2013 yılında teknik direktörlüğü bırakmıştı. Bu bir dünya rekoruydu. Ben de 2014 yılında İngiltere’ye bir arkadaşımı ziyarete gitmiştim. Arkadaşımın Daily Mail gazetesinde spor muhabirliği yapan bir arkadaşı varmış, onunla tanıştım. Kendisine ben de 1986’da antrenörlüğe başladığımı ve Alex’in 27 yılda sadece bir kulüp çalıştırdığı süreçte ben 27 takım çalıştırdım, benimki de rekor!.. dedim. Adam inanamadı, çok şaşırdı, bunu yazabilir miyim dedi, yalan söylemiyoruz yaz kardeşim, dedim. Ertesi gün bu haber büyük puntolarla Daily Mail gazetesinde haber oldu” diye konuştu.