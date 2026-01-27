Son Mühür- Bir zamanlar en yakın müttefik konumunda olan ABD ve Kanada arasında şimdilerde soğuk rüzgarlar esiyor.

ABD'nin Grönland baskısının zirve yaptığı süreçte Davos'taki Dünya Ekonomi Formu'nda konuşan Kanada Başbakanı Mark Carney, isim vermeden ABD'yi eleştirip, Kanada ve Avrupa Birliği gibi orta güçte olanların birlikte harekete etmesi gerektiğini savunmuştu.

Carney'in ''Masada değilseniz, menüdesiniz'' sözleri ayakta alkışlanmıştı.



Kanada'nın Çin'le yakınlaşması ve Davos'taki tavrından rahatsız olduğunu gizlemeyen Başkan Trump'la Carney arasında bir telefon görüşmesi gerçekleştiği ve bu görüşmenin ardından Kanada'nın geri adım atmaya hazırlandığı öne sürüldü.

Gündeme getiren isim Bessent...



İddiayı gündeme getiren isim ABD Hazine Bakanı Scott Bessent'ti.

Fox News'un Hannity programına konuk olan Bessent,

Kanada Başbakanı Mark Carney'nin Pazartesi günü ABD Başkanı Donald Trump ile yaptığı telefon görüşmesinde , geçen hafta Davos'ta yaptığı konuşmada dile getirdiği bazı yorumlarından "agresif bir şekilde" geri adım attığını söyledi.

Yüzde 100 vergi tehdidi...



"Bugün Başkanla birlikte Oval Ofis'teydim. Başbakan Carney ile konuştu'' diyen Bessent, ''Carney, Davos'ta yaptığı talihsiz açıklamaların bazılarını çok agresif bir şekilde geri çekmeye çalıştı" dedi.

Trump geçtiğimiz Cumartesi günü yaptığı açıklamada, Ottawa'nın ABD'nin rakibi Çin ile bir ticaret anlaşmasına varması halinde Kanada mallarına yüzde 100 gümrük vergisi uygulayacağı tehdidinde bulunmuştu.

