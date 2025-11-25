Ercan, paylaşımında dün akşam kalp sektesi yaşadığını ve hekimlerin müdahalesinin sürdüğünü belirtti. Operasyon, İzmir Özel Sağlık Hastanesi'nde gerçekleşti. Yakın çevresi ve meslektaşları, Ercan'ın tedavisi için dua çağrısı yaptı. Bu olay, deprem bilimi camiasında endişe yarattı.

Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan Kimdir

Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, 15 Mart 1948'de Aydın'ın Nazilli ilçesinde doğdu. Selanik kökenli bir aileden gelen Ercan, 1960'ta Nazilli Ortaokulu'na başladı. 1963'te ortaokulu, 1966'da Nazilli Lisesi'ni bitirdi. Jeofizik mühendisliği alanında eğitim aldı. İstanbul Teknik Üniversitesi'nde lisansını tamamladı ve doktora yaptı.

Ercan, yer bilimleri ve deprem jeolojisi uzmanı olarak biliniyor. Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü'nde çalıştı. İstanbul Teknik Üniversitesi'nde öğretim üyeliği yaptı. Jeoloji Mühendisleri Odası'nda görev aldı. Deprem riski analizleri ve fay hatları çalışmalarıyla tanındı. 1999 Marmara Depremi sonrası açıklamaları dikkat çekti.

Ercan, 2023 Kahramanmaraş depremleri sırasında da görüşlerini paylaştı. Kitapları ve makaleleriyle yer bilimlerine katkı sağladı. Kamuoyunda "deprem uzmanı" olarak anılıyor. Televizyon programlarında sıkça yer aldı. Meslektaşları, Ercan'ı bilimsel titizliğiyle övüyor.

Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan Sağlık Durumu

Övgün Ahmet Ercan, 24 Kasım akşamı kalp krizi geçirdi. Sosyal medya paylaşımında, tıkalı ana orta damarın açılması için operasyon geçireceğini duyurdu. İzmir Özel Sağlık Hastanesi'nde tedavi görüyor. Hekimler, damar açma işlemini tamamladı. Ercan'ın kalp fonksiyonları izleniyor.

Operasyon, sabah saatlerinde yapıldı. Kardiyoloji ekibi, görüntüleme ve muayene sonuçlarını değerlendirdi. Ercan'ın genel durumu stabil. Ailesi ve sevenleri, hastane yakınında bekliyor. Meslektaşı Serkan İçelli, Ercan için dua çağrısı yaptı. İçelli, Ercan'ı "ağabeyim, ışığım" diye andı.

Ercan'ın paylaşımı, binlerce etkileşim aldı. Takipçileri, geçmiş olsun mesajları gönderdi. Hastane, resmi açıklama yapmadı. Tedavi süreci, rutin kontrollerle devam ediyor. Ercan'ın taburcu tarihi netleşmedi. Doktorlar, dinlenme önerdi.

Deprem Uzmanı Ahmet Ercan'ın Çalışmaları

Ahmet Ercan, Türkiye'nin deprem haritalarını inceledi. Kuzey Anadolu Fay Hattı ve Doğu Anadolu Fay Hattı analizleri yaptı. İstanbul'un deprem riskini yıllardır vurguladı. 1999 depremi sonrası raporlar hazırladı. Fay hatlarının hareketliliğini modelledi.

Ercan, volkan jeolojisi ve jeotermal kaynaklar üzerine çalıştı. Aydın ve İzmir'deki termal alanları araştırdı. Kitaplarında, deprem öncesi belirtileri anlattı. Jeoloji Mühendisleri Odası'nda seminerler verdi. Kamu spotlarında yer aldı. Ercan'ın uyarıları, afet hazırlıklarına katkı sağladı.

Son dönemde, 2023 depremlerinin etkilerini değerlendirdi. Fay kırılma mekanizmalarını açıkladı. Ercan, eğitim programlarında genç jeologlara mentorluk yaptı. Bilimsel dergilerde makaleleri yayımlandı. Çalışmaları, afet yönetimi politikalarını etkiledi.