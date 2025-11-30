Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesi Üngüt Mahallesi Prof. Dr. Necmettin Erbakan Bulvarı’nda meydana gelen kazada, polisin dur ihtarına uymayan iki kişilik motosiklet, kovalamaca sırasında park halindeki bir kamyonete çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü Abdulkadir Toslak ağır yaralandı.

Yaralıların hastaneye kaldırılması

Ağır yaralanan Toslak, ambulansla HG Hospital’a kaldırıldı. Yolcu konumunda bulunan B.Ç. ise Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Hastanesi’ne sevk edildi. Toslak, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken, diğer yaralının tedavisi devam ediyor.

Polis soruşturması

Kaza ile ilgili polis ekipleri inceleme başlattı ve olayın detayları araştırılıyor.