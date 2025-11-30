Aksaray’ın Taşpazar Mahallesi 814 Sokak’ta yaşanan olayda, Selçuk A. (39) tartıştığı bir şahıs tarafından palayla ağır şekilde saldırıya uğradı. Kanlar içinde yere yığılan Selçuk A., vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun ağır olduğu ve hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi. Saldırgan olay yerinden kaçarak kayıplara karıştı.

Olay Yerinde Gerginlik

Emniyet şeridi çekilmemesi nedeniyle görevini yapmak isteyen gazeteciler polis ve bekçiler tarafından itilerek olay yerinden uzaklaştırıldı. Vatandaşlar ise sonradan çekilen şeridin içinde bırakıldı.

Soruşturma Başlatıldı

Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili tahkikat başlattı ve kaçan şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.