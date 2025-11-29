Aksaray’ın Pamucak Mahallesi 903 Sokak’ta yaşanan olayda, 18 yaşındaki Fatma Nur Y., sosyal medya üzerinden tanıştığı erkek arkadaşının yeni sevgilisi olduğunu öğrenince, bir gün sonra Hatice Nur B.’yi bacağından bıçaklayarak yaraladı.

OLAY YERİNE MÜDAHALE

Kavga seslerini duyan mahalle sakinlerinin 112 Acil Çağrı Merkezi’ne haber vermesi üzerine, polis ve sağlık ekipleri kısa sürede olay yerine sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralı Hatice Nur B.’ye ambulansta ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi’ne götürdü. Yaralı kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Olayın ardından Fatma Nur Y. polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili tahkikat başlattı.