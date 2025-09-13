Aksaray’ın Ortaköy ilçesinde bir telefon tamircisinin, müşterisinden gelen telefonun bataryasını değiştirmeye çalışırken, batarya adeta bomba gibi patladı. İş yerinde yaşanan patlama, güvenlik kamerasına da saniye saniye yansıdı.

31 yaşındaki tamirci Ferhat Özkan, telefonun kapağını söküp bataryayı çıkartmaya çalıştığı sırada, batarya aniden alev topuna dönerek patladı. Patlama sonucu Özkan’ın vücudunda çeşitli yanıklar oluştu. Olay anında çıkan alev ve duman, iş yerinde büyük paniğe neden oldu.

Patlama sonrası yaşadıklarını anlatan Özkan, vatandaşlara önemli uyarılarda bulundu. Özkan, özellikle şişmiş ve bozuk bataryaların büyük risk taşıdığını belirterek, bu tür tamiratların mutlaka uzman teknik servislerde yapılması gerektiğini vurguladı. İnternetten temin edilen kalitesiz ve sağlıksız bataryaların bu tür tehlikelere yol açabileceğine dikkat çeken Özkan, orijinal parçaların kullanılmasının önemine değindi.