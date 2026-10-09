Son Mühür- İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın AK Parti'ye geçişi sonrası ilk İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi 12 Ekim Pazartesi günü toplanacak. Cemil Tugay'ın izinde olmasından dolayı katılım sağlamayacağı toplantıyı Başkanvekili Mustafa Özuslu yönetecek. Öte yandan toplantıda toplu ulaşım tarifesine ilişkin dikkat çeken bir madde geldi.

Ulaşım ve Daire Başkanlığı tarafından hazırlanan önergede, vatandaşların Cumhuriyet Bayramı kapsamında düzenlenecek tören ve etkinliklere katılımını kolaylaştırmak için 29 Ekim tarihinde ulaşımda özel bir tarife uygulanması istendi.

Ya ücretsiz ya da 1 kuruş

Önergeye göre, Cumhurbaşkanı kararıyla belediyelerin toplu taşıma hizmetlerinde ücretsiz ulaşım uygulanmasına yönelik muafiyet bulunması halinde vatandaşların toplu ulaşım hizmetlerinden ücretsiz yararlanması öngörülüyor. Böyle bir muafiyetin bulunmaması durumunda ise mevcut ücret tarifesinin 1 kuruş olarak uygulanması teklif ediliyor. Düzenlemenin Halk Taşıt uygulamasını da kapsaması planlanıyor.

Önerinin kabul edilmesi halinde, ESHOT, İZULAŞ, İzmir Metro ve İZDENİZ tarafından işletilen toplu ulaşım araçlarında vatandaşların ücretsiz ya da 1 kuruş karşılığında seyahat etmesi öngörülüyor.

İlgili meclis önergesi şu şekilde;

"29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda vatandaşlarımızın düzenlenecek tören, kutlama vb. etkinliklere katılımlarını kolaylaştırmak ve toplu ulaşım kullanımını teşvik etmek amacıyla, 29/10/2026 tarihinde Belediyemizin ulaşımla ilgili bağlı kuruluş ve iştirakleri (ESHOT (İZTAŞIT dahil), İZULAŞ, METRO A.Ş, İZDENİZ A.Ş) tarafından işletilen toplu ulaşım araçlarında (Havalimanı, Baykuş, Bilet 35, Kontörlü Ulaşım Kartları, denizyoluyla araç taşımacılığı ile Oto Tahsis ve Bağlı Kalma Tarifesi hariç); Cumhurbaşkanı Kararı ile belediyeler ve bunların kurdukları birlik, müessese ve işletmelerce yürütülen toplu taşıma hizmetlerinden yararlananların 4736 sayılı Kanunun 1’inci maddesinden muaf tutulması halinde ücretsiz tarife uygulanması, Cumhurbaşkanı Kararı ile belediyeler ve bunların kurdukları birlik, müessese ve işletmelerce yürütülen toplu taşıma hizmetlerinden yararlananların 4736 sayılı Kanunun 1’inci maddesinden muaf tutulmaması halinde ise toplu ulaşım ücret tarifesinin 1 kuruş olarak uygulanması (Halktaşıt Uygulaması dahil), söz konusu tarihte mevcut ücret tarifesi dışında uygulanacak ücretsiz veya indirimli ücret tarifesi nedeniyle Belediyemizin ulaşımla ilgili bağlı kuruluş ve iştiraklerinin (ESHOT (İZTAŞIT dahil), İZULAŞ, METRO A.Ş, İZDENİZ A.Ş) oluşacak gelir kayıplarının, Elektronik Ücret Toplama Sistemi hizmetini yürüten İzmir İnovasyon ve Teknoloji Anonim Şirketi tarafından belirtilen tarihlerde geçerli olan "Toplu Ulaşım Ücret Tarifesi"ne göre kesin hakediş hesaplamalarının yapılıp imzalı ve onaylı bir şekilde İzmir Büyükşehir Belediyesi - Toplu Ulaşım Hizmetleri Şube Müdürlüğüne gönderilmesine müteakip Belediyemizce sübvanse edilmesi hususlarının görüşülmesi. (Ulaşım Dai.Bşk.E.3192884)"