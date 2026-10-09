Son Mühür/Hüseyin Demir Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nde büyük heyecan devam ediyor. Birbirinden heyecanlı ve keyifli maçlar oynanırken kalite, rekabet artıyor. Sezonun üçüncü haftasında Karşıyaka Spor Kulübü ile Bahçeşehir Koleji karşılaşıyor. Dev karşılaşma 10 Ekim Cumartesi günü saat 13:00’da oynanacak. Büyük mücadele beınSports ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Türkiye Basketbol Federasyonu tarafından karşılaşmanın hakemleri; Kerem Baki, Polat Parlak, Samet Biner olarak belirlendi. Maçın gözlemcisi ise Furkan Dede oldu.

Kaf-Kaf, Bahçeşehir deplasmanında!

Karşıyaka Spor Kulübü, en son oynadığı müsabakada Galatasaray’ı uzatmalarda 78-71 mağlup etti. Steven Enoch 14 sayı, 6 ribaundla takımına önemli katkı verdi. Yeni transfer Markel Starks 11 sayı, 3 ribaund, 2 asistle göz kamaştırdı. Ishmael El-amin 18 sayı, 3 asistle mücadele etti. Formda olan Ishmael El-amin, takımının skor yükünü taşırken asistleriyle göz kamaştırıyor. Başantrenör Nenad Markovic yönetimindeki Karşıyaka, Bahçeşehir deplasmanında galibiyet hedefliyor.

Kırmızı Ejderhalar 2’de 2 ile başladı!

Bahçeşehir Koleji, ikide iki ile lige başladı. Kırmızı Ejderhalar, en son oynadığı müsabakada Çayırova Belediyesi’ni 84-76 mağlup etti. BKT Avrupa Kupası'nın ikinci haftasında Bahçeşehir Koleji, Bulgaristan'ın Balkan Botevgrad ekibini 101-60 mağlup etti. İstanbul temsilcisinde Flynn 12, Mike 14, Cavanaugh 12, Williams 10, Kenan Sipahi 11, Avramovic 15 sayı ile mücadele etti. Milli takımımızın devşirme oyuncularından Flynn, üstün performansıyla dikkat çekiyor. Geçtiğimiz sezon Karşıyaka ile Bahçeşehir Koleji iki kez karşılaştı. İlk maçta yeşil-kırmızılılar, rakibini 88-74 mağlup ederken ikinci maçta İzmir temsilcisi 71-74 mağlup oldu.

TBF’den Karşıyaka’ya ceza

Türkiye Basketbol Federasyonu Disiplin Kurulu 8 Ekim 2026 günlü toplantısında karar aldı. TBF Disiplin Kurulu açıklamasında , “Karşıyaka Spor Kulübü’nün, 02.10.2026 tarihinde İzmir’de oynanan Karşıyaka Galatasaray Mct Technic Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi müsabakası ile ilgili olarak, seyircisiz oynanan müsabakaya fazla seyirci alınması nedeniyle Basketbol Disiplin Talimatı’nın 59., 34. ve 17. maddeleri gereğince 140.000,00-TL para cezası ile cezalandırılmasına, oybirliği ile; (K.2026/300) karar alınmıştır” ifadelerine yer verdi.