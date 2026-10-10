Erkekler Voleybol 1.Lig’de büyük heyecan devam ediyor. Sezonun ikinci haftasında Arkas Spor Kulübü, Tokat Belediye Spor ile karşılaşıyor. Dev karşılaşma 11 Ekim Pazar günü saat 14:00’da Tokat Merkez Spor Salonunda oynanacak. İzmir temsilcisi, zorlu deplasmandan galibiyetle dönmek istiyor. Mavi-beyazlılar, ilk haftada evinde Ünsal Group Şiran Akademi’yi 3-1’lik setle mağlup etti. Geçen sezon Efeler Ligi’nden çekilme kararı alan Arkas Spor Kulübü, altyapılarda faaliyetlerini sürdürüyor. Spor okulları ve alt yaş gruplarında çalışmalarını sürdüren İzmir temsilcisi, geleceğin sporcularını yetiştiriyor.
Kaynak: Hüseyin Demir