İstanbul Kadıköy’de yapılması planlanan cami projesine ilişkin yargı sürecinin sonuçlanmasının ardından siyasi açıklamalar gündeme geldi. Projenin iptali talebiyle açılan davanın reddedilmesi ve yapımına onay verilmesi, hem yerel yönetimden hem de iktidar kanadından karşılıklı değerlendirmelere neden oldu.

Mahkemeden projeye onay

Kadıköy Rıhtım Meydanı’nda inşa edilmesi planlanan cami projesine ilişkin açılan iptal davası, mahkeme tarafından reddedildi. Kararla birlikte projenin hayata geçirilmesinin önünde hukuki bir engel kalmadı. Yetkililer, kararın kesinleşmesinin ardından imar ve uygulama projelerinin güncelleneceğini, gerekli izinlerin tamamlanmasıyla birlikte inşaat sürecinin başlayabileceğini belirtti.

Cami sahil hattında konumlanacak

Projeye göre cami, Kadıköy Rıhtım Meydanı’nda, sahil hattına yakın bir noktada, mevcut meydan düzenlemesi içinde yer alacak. Yetkili kurumlar, yapının çevre dokusuna ve bölgenin siluetine uyumlu olacak şekilde tasarlandığını ifade ediyor.

Belediye Başkanı Kösedağı’ndan eleştiri

Mahkeme kararının ardından Kadıköy Belediye Başkanı Mesut Kösedağı açıklamalarda bulundu. Kösedağı, Kadıköy’ü ilgilendiren projelerde ilçe sakinlerinin görüşlerinin alınması gerektiğini vurguladı. Cami yapılması planlanan dolgu alanına yürüme mesafesinde birden fazla tarihî caminin bulunduğunu hatırlatan Kösedağı, projeye ilişkin Kadıköylülerden bir talep gelmediğini savundu. Ayrıca cami ve yer altı otoparkı işlevlerinin, zaten yoğun olan yaya ve araç trafiğini daha da artırabileceğini dile getirdi.

AK Parti’den “ihtiyaç” vurgusu

AK Parti Milletvekili İsa Mesih Şahin ise sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, Kadıköy merkezde cami ihtiyacının uzun süredir dile getirildiğini belirtti. Şahin, camilerin kutsal mekânlar olduğunu ve siyasi tartışmaların konusu yapılmaması gerektiğini savunarak, sahil hattında yer alacak bir caminin İstanbul siluetine katkı sağlayacağını ifade etti.

Saral: “Tartışma şehircilik değil”

Şahin’in paylaşımını alıntılayan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral da projeye yönelik eleştirilere tepki gösterdi. Saral, Kadıköy’de cami ihtiyacının yıllar önce dile getirildiğini belirterek, konunun şehircilik tartışmasından ziyade bir tahammül meselesi olduğunu savundu. Camilere yönelik itirazların demokratiklikle ilişkilendirilemeyeceğini ifade eden Saral, camilerin toplumsal saygı çerçevesinde değerlendirilmesi gerektiğini kaydetti.