Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk yarışını sürdüren Fenerbahçe, bu hamleyle yalnızca bugüne değil geleceğe de yatırım yaptığının sinyalini verdi. Peki son gün bombası Ali Demirbilek kimdir, kaç yaşında, hangi mevkide oynuyor? İşte genç yıldız adayının kariyer hikayesi ve transfer detayları...

Fenerbahçe Ali Demirbilek transferini neden yaptı?

Transfer tescil döneminin son saatlerinde gerçekleşen bu operasyon, Fenerbahçe'nin genç ve yerli oyunculara verdiği önemi bir kez daha gözler önüne serdi. Ali Demirbilek'in Haziran 2028 sonuna kadar geçerli olan sözleşmesi TFF kayıtlarına geçti. Buna göre genç oyuncu, teknik heyetin kararı doğrultusunda Süper Lig maçlarında da forma giyebilecek.

Bu sezon Antalyaspor A takım kadrosunda yalnızca 1 Süper Lig maçında sahaya çıkan Demirbilek, U19 Ligi'nde ise 10 karşılaşmada görev yaparak 1 gol kaydetmişti. Fenerbahçe yönetiminin doğrudan A takım lisansı çıkarması, genç futbolcuya duyulan güvenin açık bir göstergesi olarak yorumlanıyor.

Ali Demirbilek kimdir?

Ali Demirbilek, 5 Ocak 2009 tarihinde Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde dünyaya geldi. 2026 yılı itibarıyla 17 yaşında olan genç futbolcu, kariyerine Antalyaspor altyapısında adım attı. Yaş kategorilerinde sergilediği istikrarlı performans sayesinde hızla üst kademelere yükseldi ve 2024-2025 sezonunda Antalyaspor A takım kadrosuna alındı.

Ali Demirbilek hangi mevkide oynuyor?

Asıl pozisyonu sol kanat olan Ali Demirbilek, sağ kanatta da görev alabilen çok yönlü bir hücum oyuncusu. Hızı, top taşıma kapasitesi ve savunma arkasına yaptığı koşularla modern kanat oyuncusu profiline sahip. Bire bir pozisyonlardaki etkili performansı ve maç boyunca düşmeyen temposu, teknik heyetlerin en çok beğendiği özellikleri arasında yer alıyor.

Ali Demirbilek'in milli takım kariyeri nasıl?

Kulüp düzeyindeki başarısının yanı sıra milli takım formasıyla da adından söz ettiren Ali Demirbilek, alt yaş kategorilerinde Türkiye'yi temsil etti. U15 Milli Takımı'nda 7, U16 Milli Takımı'nda 13 olmak üzere toplamda 20 milli maça çıkan genç oyuncu, bu karşılaşmalarda 5 gol attı. Milli takım düzeyinde elde ettiği deneyimler, oyun vizyonunu ve saha içi karar alma yeteneğini olgunlaştırmasına önemli katkı sağladı.

Ali Demirbilek Fenerbahçe'de ne yapacak?

Fenerbahçe'nin gençleşme ve yerli oyuncu rotasyonunu güçlendirme stratejisinin parçası olarak kadrosuna eklenen Ali Demirbilek, hücum hattında alternatif bir seçenek olarak değerlendiriliyor. Fiziksel kapasitesi, sürati ve sahadaki enerjisiyle teknik heyetten süre alması beklenen genç yetenek, sarı-lacivertli taraftarların da merakla takip ettiği isimler arasına girdi. Transfer döneminin son dakikalarında yapılan bu hamle, Fenerbahçe'nin uzun vadeli kadro planlamasını net biçimde ortaya koyuyor.