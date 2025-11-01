Son Mühür - Amazon hisseleri, Wall Street’te beklentilerin üzerinde gelen finansal sonuçlarla cuma günü ciddi bir artış kaydetti. Şirketin kurucusu Jeff Bezos da, hisselerdeki bu yükseliş sayesinde sadece bir günde servetine milyarlarca dolar kattı.

Perşembe günü yüzde 3,2 değer kaybeden Amazon hisseleri, bilanço açıklamasının ardından cuma günü yüzde 11,5 yükselerek 248,60 dolara ulaştı. Hisselerdeki bu artışla Jeff Bezos, servetine tek günde yaklaşık 24 milyar dolar ekledi. Forbes’a göre, Amazon’un yüzde 8 hissesine sahip olan ve dünyanın en zengin üçüncü kişisi olan Bezos’un serveti 259,4 milyar dolara yükseldi. Böylece, perşembe günü yaşanan yüzde 3,2’lik değer kaybıyla 6,6 milyar dolarlık kaybını da telafi etmiş oldu. Amazon hisseleri, şubat ayında 240 doların üzerine çıkarak rekor kırmış, ardından nisanda 161,38 dolara kadar gerilemişti. Nisandan bu yana hisseler yaklaşık yüzde 53 değer kazanırken, yıl başından bu yana yükselişi yüzde 12’nin üzerine çıktı.