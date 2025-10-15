Öğrenciler tarafından geliştirilen yenilikçi projeler, her yıl düzenlenen uluslararası James Dyson Ödülü yarışmasında teknolojinin geleceğine ışık tutuyor. Bu yıl açıklanan 2025 finalisti icatlar, dünyanın dört bir yanından genç mucitlerin iklim değişikliğinden sağlık sorunlarına kadar pek çok küresel probleme çözüm geliştirdiğini gösteriyor. Yarışmanın temel amacı, genç tasarımcıları ve mühendisleri cesurca harekete geçmeye ve dünyayı geliştirecek projeler üretmeye teşvik etmek.

Yarışmada öne çıkan projeler arasında, hem medikal hem çevresel sorunlara odaklanan buluşlar yer aldı. Listede Hindistan’dan kağıt tabanlı nanoteknolojiyle iğnesiz ağız kanseri testi “OncoALERT”, Birleşik Krallık’tan böbrek hastalıklarını tarayabilen temizlik tableti “Urify” ve Türkiye’den görme engellilere yönelik BrailleSteps projesi dikkat çekiyor. Jüri üyelerinin seçiminde, projelerin işlevsellik, özgün tasarım ve ticari uygulanabilirlik gibi kriterler göz önünde bulunduruluyor.

James Dyson Kimdir?

James Dyson, İngiliz mühendis ve girişimci olarak biliniyor. Özellikle elektrikli ev aletleriyle sektörün dönüşümüne öncülük etti. Kurduğu Dyson şirketiyle birlikte, yenilikçi tasarımları ve mühendislik çözümleriyle dikkat çeken Dyson, uzun yıllardır genç mucitleri destekleyen James Dyson Ödülü ile adından söz ettiriyor. Yarışma aracılığıyla gençlerin toplumsal sorunlara mühendislik bakış açısıyla yaklaşmasını teşvik ediyor.

Finalistler ve Teknik Detaylar

Bu yıl final listesine giren projeler arasında sağlık alanında önemli katkılar sunan OncoALERT ve Urify bulunuyor. OncoALERT, ucuz ve hızlı test imkanı sayesinde ağız kanseri tespitinde devrim niteliği taşıyor. Urify ise böbrek hastalığı taramasını günlük yaşamın bir parçası haline getiriyor. Ayrıca, Malezya’dan UNBLOK ekibi ise palm yağı atıklarını biyolojik olarak parçalanabilen mutfak filtrelerine dönüştürüyor. Amerika’dan geliştirilen Sole adlı cihaz ise ayak düşüklüğü yaşayan bireylerin hareket kabiliyetini artırıyor.

Projelerin seçiminde dünyanın farklı ülkelerinden 15 Dyson mühendisi jüri olarak görev aldı. Değerlendirme sürecinde ürün tasarımı, sürdürülebilirlik, elektronik ve malzeme bilimi gibi alanlarda uzmanlık öne çıkıyor. Kazananlar, projelerini geliştirmek için 30.000 Sterlin’lik ödül alacak. Sonuçlar 5 Kasım’da duyurulacak.

BrailleSteps ve Türkiye Başarısı

Türkiye’yi temsil eden ve endüstriyel tasarım öğrencilerinden oluşan ekip tarafından geliştirilen BrailleSteps, görme engelliler için Braille alfabesini ses ve hareket desteğiyle öğretmeye yönelik yaratıcılığıyla ön plana çıkıyor. Bu proje sayesinde eğitimde erişilebilirlik ve kapsayıcılık artırılmayı hedefliyor.

Yarışmada finale çıkan projelerin teknik başarıları, çevreye duyarlı çözümleri ve toplumsal fayda odaklı yaklaşımlarıyla geleceğin tasarımı ve mühendisliğine güçlü bir yön veriyor. Önümüzdeki günlerde açıklanacak kazanan projeler ile birlikte, genç mucitlerin küresel problemlere getireceği çözümler dikkatle takip ediliyor.