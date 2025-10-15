Apple, teknoloji dünyasında büyük ilgi uyandıran yeni M5 işlemcili MacBook Pro, iPad Pro ve Vision Pro modellerini resmi olarak tanıttı. Bu yeni cihazlar, Apple’ın şimdiye kadar ürettiği en yüksek yapay zeka işlem performansına sahip olmalarıyla dikkat çekiyor. 14 inçlik M5 MacBook Pro ve M5 iPad Pro’nun Türkiye’de satışa sunulması, yerli kullanıcılar için önemli bir gelişme olarak öne çıktı. Özellikle M5 işlemcinin sunduğu gelişmiş hız, yapay zeka ve profesyonel kullanım odaklı donanım imkanları, Apple’ın inovasyon gücünü gösteriyor.

Yeni M5 işlemcili MacBook Pro, iPad Pro ve Vision Pro bu etkinlikteki en önemli başlıklar arasında yer aldı. Vision Pro modeli ise Türkiye’de henüz satışa çıkmadı; ancak Amerika Birleşik Devletleri'nde kullanıcılara sunuluyor. Vision Pro’nun yenileme hızı 120 Hz’e çıktı ve Apple yeni bir kafa bandı olan Dual Knit Band’ı da bu model ile tanıttı. Apple’a göre M5 işlemcisi, önceki nesil M1’e göre altı kata kadar daha fazla yapay zeka işlem performansı sağlıyor.

Yeni Ürünlerde Öne Çıkan Teknik Detaylar

Apple’ın yeni nesil cihazlarında kullanılan M5 işlemcisi, 10 çekirdekli CPU, 10 çekirdekli GPU ve 16 çekirdekli Neural Engine ile yüksek performans sunuyor. MacBook Pro'da bu işlemciyle 32 GB'a kadar birleşik bellek seçeneği bulunuyor. M5 çipte yerleşik Neural Accelerator, görsel oluşturma ve büyük dil modeli işlemlerini hızlandırıyor. Apple, kullanıcıların fotoğraf, video düzenleme, ders notu özetleme veya günlük iş akışlarını yapay zeka destekli olarak kolayca yürütebildiğini belirtiyor.

iPad Pro’nun Cellular versiyonunda ise C1X modem yer alıyor. 11 inçlik iPad Pro’nun Türkiye fiyatı 59.999 TL, 13 inçlik modelin başlangıç fiyatı ise 74.999 TL oldu. 14 inç M5 MacBook Pro’nun Türkiye’deki başlangıç fiyatı ise 94.999 TL olarak açıklandı.

Apple’ın Gelecek Planları ve Diğer Yenilikler

Apple, M5 işlemcili ürünlerle birlikte yeni MacBook Pro’nun performansını daha da yukarıya taşıyacak M5 Pro ve M5 Max işlemcili sürümler için çalışmalarını sürdürüyor. Bu modellerin 2026’nın ilk çeyreğinde piyasaya çıkacağı öne sürülüyor. Şirket ayrıca yeni AirTag, A17 Pro işlemcili Apple TV ve HomePod mini gibi ürünlerle de akıllı ev ekosistemini genişletmeyi planlıyor. iPhone 17e, M5 işlemcili MacBook Air ve Studio Display monitörler de Apple’ın gelecek vizyonunun bir parçası olarak öne çıkıyor.

İddiaya göre, Apple uygun fiyatlı bir MacBook modeli üzerinde de çalışıyor. Bu modelin 12,9 inç boyutunda ve 60 Hz LCD ekranıyla dikkat çekeceği, A18 Pro işlemcisi ile güçlendirileceği ve 599 ya da 699 dolardan satışa çıkacağı tahmin ediliyor.

M5 İşlemcisinin Önemi

Apple’ın M5 işlemcisi, yapay zeka özellikleri ve enerji tasarruflu çalışma sistemi ile sektördeki rakiplerine karşı önemli bir avantaj sağlıyor. Özellikle Neural Engine ve Neural Accelerator teknolojileri, yenilikçi uygulamaların daha hızlı ve etkin olarak kullanılmasına imkan veriyor. Bu sayede hem profesyonel hem de bireysel kullanıcılar için verimli bir çalışma ortamı sunuluyor.

Yeni Nesil Apple Ürünleri Hakkında Genel Bakış

Apple’ın yeni ürünleri, hem teknik hem de donanım açısından gelişmiş özellikleriyle dikkat çekiyor. Kullanıcılar için hız, yapay zeka ve üst düzey performans arayışına yanıt veren bu cihazlar, Türkiye pazarında da yoğun ilgi görüyor. Apple’ın inovasyon odaklı yaklaşımı, önümüzdeki dönemlerde tanıtılacak yeni modellerde de yüksek beklentileri beraberinde getiriyor.