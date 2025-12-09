Son Mühür/ Beste Temel- İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) Genel Müdürlüğü, Güzelbahçe ve Narlıdere ilçelerinin önemli bir bölümünü besleyen kritik öneme sahip 800 milimetre (mm) çapındaki içme suyu ana iletim hattında meydana gelen arızayı hızla onarmak amacıyla geniş çaplı bir çalışma başlattı. Ekiplerin arızaya anında müdahalesi sonucu, kesintinin 10 Aralık Çarşamba günü saat 10.00 itibarıyla sona ermesi hedefleniyor.

Ekipler arıza noktasında seferber: Teknik detaylar

Arızanın tespit edildiği nokta, Narlıdere ilçesi Limanreis Mahallesi'nde bulunan Mithatpaşa Caddesi ile Hasan Ali Yücel Sokak kavşağı olarak belirlendi. İZSU ekipleri, bölgeye ulaşır ulaşmaz ilk olarak hattın güvenli bir şekilde onarıma hazırlanması için boru içerisindeki suyun kontrollü tahliye işlemini gerçekleştirdi. Bu zorunlu tahliye ve ardından başlayan onarım çalışmaları nedeniyle Güzelbahçe ilçesinin tamamı ve Narlıdere'nin Limanreis Mahallesi su kesintisinden etkilendi.

6 metrelik boru değişimiyle sorun çözülüyor

Yoğun mesai harcayan teknik ekiplerin tespitlerine göre, ana iletim hattında arızaya neden olan borunun yaklaşık 6 metrelik bir kesimi tamamen değiştirilecek. Bu çap ve boyuttaki bir ana borunun değişimi, titiz ve koordineli bir çalışma gerektiriyor. İZSU Genel Müdürlüğü, bölge sakinlerinin mağduriyetini en aza indirmek için çalışmalarını kesintisiz olarak sürdürürken, su akışının yeniden sağlanacağı saati de netleştirdi. Yapılan resmi açıklamaya göre, 10 Aralık Çarşamba sabahı saat 10.00 itibarıyla su kesintisinin son bulması ve bölgeye yeniden su verilmesi planlanıyor.

Vatandaşlara önemli duyuru ve iyileştirme takvimi

İZSU, arıza giderme sürecinde ortaya çıkan zorunlu kesintiden dolayı tüm abonelerinden anlayış beklediğini dile getirdi. Su kesintisinin yaşandığı Güzelbahçe ve Narlıdere Limanreis Mahallesi sakinlerinin, belirtilen saate kadar su tasarrufu konusunda hassasiyet göstermeleri büyük önem taşıyor. Ekipler, en kısa sürede sistemi normal kapasitesinde çalıştırmak için yoğun çabasını sürdürürken, vatandaşların kesinti bitiş saatine dair güncel bilgileri İZSU'nun resmi iletişim kanallarından takip edebilecekleri belirtildi.