Son Mühür/ Beste Temel- İzmir Erzurum Tortumlular Derneği'nin 7 Aralık 2025 tarihinde, derneğin kıymetli üyeleri ve misafirlerinin yoğun katılımıyla gerçekleştirdiği Olağan Genel Kurul toplantısı, sonuçlandı. Genel kurulda yapılan oylamada mevcut başkan Ekrem Petek, güven tazeleyerek yeniden dernek başkanı seçildi ve güçlü bir destekle görevine devam etme yetkisini aldı.

Birlik ve beraberlik vurgusuyla teşekkür mesajı

Yeniden başkan seçilen Ekrem Petek, genel kurul sonrasında yaptığı ilk açıklamada, oy veren veya vermeyen ayrımı yapmaksızın tüm üyelere emekleri ve katılımları için içtenlikle teşekkür etti. Petek, bu seçimin aslında bir kaybedeninin olmadığını, asıl kazananın ise "İzmir Erzurum Tortumlular Derneği" çatısı altında toplanan değerli Tortumlu hemşehriler olduğunu özellikle belirtti. "Her bir oyun ve fikrin, bizim için çok değerli olduğunu siz Erzurumlu aileme bir kez daha ifade etmek isterim," sözleriyle birlikteliğin önemini vurguladı.

Geleceğe yönelik projeler ve "Biz" ruhunun önceliği

Başkan Petek, derneğin geçmişte olduğu gibi, bugünden itibaren ve gelecekte de hemşehrilerinin menfaatine olacak, birlik ve beraberliği pekiştirecek birçok yeni projeye imza atmayı hedeflediklerini dile getirdi. Bu projelerin hayata geçirilmesinde tüm üyelerle el ele çalışmak için Tanrı'dan güç ve nasip diledi. Petek'in temel sloganı olan "Sen ben yok, Biz varız!" ilkesi, dernek çalışmalarının ana felsefesi olmaya devam edecek; bu ruhla hareket ederek yarınlara daha umutlu ve mutlu bakılacağı ifade edildi.

Kadın kollarının güçlü rolü övgüyle karşılandı

Ekrem Petek, derneğin çalışmalarında kritik bir role sahip olan Kadın Kolları ve tüm kadın üyelerin kıymetli çalışmalarına özel bir parantez açtı. Her birine ayrı ayrı teşekkür eden Petek, kadınların var olduğu her ortamın gelişmeye ve güzelleşmeye mahkum olduğuna dikkat çekti. Dernek Başkanı, "Onların varlığı ve koşulsuz destekleri, bizi bir camia olarak daha güçlü kılmaktadır," diyerek kadın üyelerin dernek faaliyetlerindeki sarsılmaz yerini bir kez daha teslim etti.

Sonuç ve iyi dilekler

Sözlerine son verirken, Ekrem Petek tüm değerli üyelere en derin saygı ve sevgilerini sundu. Her bir üyeye ayrı ayrı teşekkür ederek, "hepinizi yoktan var eden yüce Rabbime emanet ediyorum," diyerek genel kurul sonrası açıklamasını tamamladı. İzmir Erzurum Tortumlular Derneği, güven tazeleyen başkanı Ekrem Petek liderliğinde, hemşehrilerine hizmet yolunda yeni bir döneme güçlü ve umutlu bir başlangıç yapmış oldu.