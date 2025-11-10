Son Mühür / Yağmur Daştan - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın TMSF ile ilkesel olarak uzlaştıklarını belirterek Basmane Çukuru’nda Kültür Merkezi yapılacağını açıklaması kent gündeminde büyük etki yaratmıştı. Bir yandan uzun süredir çözülmeyi beklenen sorunun nihayet çözüme kavuşturulacağı sevinci yaşanırken diğer yandan ise söz konusu alanın nasıl değerlendirilmesi gerektiği konusunda bazı fikirler ortaya çıktı. Destinasyon İzmir Başkanı ve Ege Turistik İşletmeler ve Konaklamalar Birliği (ETİK) Başkan Yardımcısı Bülent Tercan, Basmane Çukuru ile ilgili açıklamalarda bulundu. Tercan, Basmane Çukuru’nun İzmir’in en kıymetli alanlarından birisi olduğunun altını çizerek bölgenin otel ve turizm ihtiyacına vurgu yaptı. Bölgede turistlerin konaklayabileceği beş yıldızlı bir otel ihtiyacı olduğunu söyleyen Tercan, “Şehrimizin bir an önce turist ve döviz kazanmaya ihtiyacı var” dedi.

"Altı otopark üstü otel olmalı"

“Hangi fizibilite ile kültür merkezi yapılacak?” sözleriyle açıklamalarına başlayan Tercan, “Bize yabancı turistleri ağırlayacağımız, toplantı salonları yapılan beş yıldızlı otel gerek. Oranın gereksinimi kültür merkezi değil. İzmir, yabancı turist fakiri orası da Kemeraltı’na yürüme mesafesinde. Dolayısıyla burası turizm çekim merkezi, yabancı turisti artırmaya yönelik projeler yapılmalı. Kültür merkezi İzmir halkına konser yapılır, halka hitap eder. Halbuki bu bölgenin ihtiyacı altında bol otoparkı olan üstünde toplantı salonları olan beş yıldızlı bir otel. Ben Cemil Başkanımız’ın bizim de fikrimizi almasını rica ediyorum” mesajı verdi.

“İzmir’in turist fakiri olduğu biliniyor”

Basmane Çukuru’nun İzmir Tarihi Liman Kenti Yönetim Sınırları arasında yer aldığını da hatırlatan Tercan, şunları söyledi: “Bunlar bize döviz kazandırmaz, turist kazandırmaz. Madem TMSF ile anlaşıyorsunuz bari kültür merkezi yerine UNESCO adayı Kemeraltı’nı turist ile besleyecek otel olmalı. Bu otelin de büyük salonları olabilir, böylelikle kongre turizminden de pay alabilir. TMSF ve Hükümette Basmane çukuruna otel yapılmasını uygun bulacaktır mutlaka. Çünkü İzmir’in turist fakiri olduğunu Turizm Bakanlığı da valilik de hükümet de rakamlarla birlikte gayet iyi biliyor. Belediyenin diğer kültür merkezlerini biliyoruz, toplantı ve konser alanları yeterince var. Ancak turizmci, bu alanda otel olması konusunda ısrarcı. Kemeraltı’nı besleyen bir proje yapılmalı. Biz İzmirlilerin kültür salonlarında eğlenmeye değil şehrimize turist ve döviz kazandırılmasına ihtiyaç var. Her belediye zaten konser yapıyor. İzmir yabancı turist fakiri. İzmir Antalya gibi turist zengini olsa hiçbir itirazımız olmaz. Ancak şehrimize doğru düzgün gelmiyor ve burası İzmir’in son kalmış büyük arsası. Burada kişi veya kurum değil; bütün şehir rant kazanmış olacak. Taksiciler, marketler, lokantalar… Herkes kazanacak.”