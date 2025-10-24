Efeler Ligi’nde 2025-2026 sezonu başlıyor. Ligde İzmir’i tek başına temsil eden Altekma, ilk haftada zorlu bir deplasmana çıkacak.

Mavi-beyazlı ekip, yarın Galatasaray HDI Sigorta ile Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu’nda karşı karşıya gelecek. Mücadele saat 15.00’te başlayacak.

İzmir’in tek temsilcisi Altekma

Geçtiğimiz sezon Arkas Spor’un 1. Lig’e düşmesinin ardından Efeler Ligi’nde İzmir’i yalnız başına temsil edecek olan Altekma, sezona güçlü bir başlangıç yapmayı hedefliyor.

Kulüp yönetimi ve teknik heyet, ligin ilk haftasında alınacak galibiyetin moral açısından büyük önem taşıdığını belirtiyor.

Yeni transferler ilk kez sahada

Altekma’nın yaz döneminde kadrosuna kattığı yeni oyuncular, Galatasaray deplasmanında ilk kez resmi bir karşılaşmada forma giyecek.

İç sahadaki ilk sınav Bursa karşısında

Altekma, İstanbul dönüşü ilk iç saha mücadelesine hazırlanacak. İzmir temsilcisi, ligin ikinci haftasında 28 Ekim Salı günü kendi evinde Bursa Büyükşehir Belediyespor’u ağırlayacak. Takım, taraftarının desteğiyle sezona galibiyetle başlamak ve iç sahada seriye bağlamak istiyor.