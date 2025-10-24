Son Mühür/ Beste Temel - İzmir’in Foça ilçesinde metrekareye 155 kilogram yağış düşmesiyle yaşanan sel felaketinin ardından ekipler, hasar gören bölgelerde çalışmalara devam etti. İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Foça Belediyesi ekipleri, temizlik, tahliye ve onarım çalışmalarını sürdürürken, sel sularına kapılarak kaybolan 70 yaşındaki Bülent Kaptanoğlu’nu arama çalışmaları da aralıksız şekilde devam etti.

Arama çalışmaları devam etti

Foça’da yaşanan aşırı yağış, ilçeyi kısa sürede etkisi altına aldı. Deniz seviyesinin yükselmesiyle birçok noktada su baskınları meydana geldi, bazı araçlar sel sularına kapıldı. Yağış sırasında dereye sürüklenen otomobiline ulaşılan ancak kendisine ulaşılamayan 70 yaşındaki Bülent Kaptanoğlu için arama kurtarma ekipleri geniş çaplı bir çalışma yürüttü. İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, AFAD, Jandarma, Sahil Güvenlik, Komando birimleri, Deniz Limanı Şube Müdürlüğü kurbağa adam ekibi ve 5 dronun yer aldığı aramalarda 707 personel ve 43 dalgıç görev aldı. Yaklaşık 14 kilometrelik dere hattında süren çalışmalar, zorlu arazi koşullarına rağmen titizlikle yürütüldü.

Hasar tespit ve temizlik çalışmaları tamamlandı

İzmir Büyükşehir Belediyesi, İZSU Genel Müdürlüğü, İzmir İtfaiyesi ve Foça Belediyesi ekipleri, selin ardından ilçede temizlik ve onarım çalışmalarını tamamladı. Konut ve işyerlerindeki sular tahliye edildi, selin getirdiği çamur ve molozlar kaldırıldı. Dere yataklarını tıkayan ağaç dalları ve kaya parçaları temizlendi, tıkanan ızgaralar açıldı ve zarar gören dere yatakları onarıldı.

Sosyal destek ekipleri sahada

İzmir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri, selden etkilenen vatandaşların ihtiyaçlarını belirlemek amacıyla ön tespit çalışmaları yaptı. İtfaiye Dairesi Başkanlığı’nın zarar tespit raporuyla birlikte yürütülen çalışmalar kapsamında, yardım komisyonu aracılığıyla mağdur vatandaşlara destek sağlandı.