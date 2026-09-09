Son Mühür- Bayraklı Belediyesi ile DİSK Genel İş İzmir 6 No'lu Şube arasında başlayan Toplu İş Sözleşmesi (TİS) görüşmelerinde henüz anlaşma sağlanamadı. Üç aydır devam eden görüşmelerde SODEMSEN'in yüzde 10 zam teklifinde bulunduğu belirtildi. DİSK Genel İş İzmir 6 No'lu Şube Başkanı Değer Yıldız, görüşmelerde sözleşmenin herhangi bir maddesinde uzlaşmaya varmadığını söyledi. Son yapılan TİS görüşmesinde ise hiçbir madde üzerinde anlaşma sağlanmadığından dolayı sonlandırıldı.

"Biz bu masada zaman kaybediyoruz"

TİS masasında zaman kaybettiklerini ve asıl muhatapların masada olmasını isteyen DİSK Genel İş İzmir 6 Nolu Şube Başkanı Değer Yıldız, "Bayraklı Belediyesi ve DİSK Genel İş Sendikası arasında toplu sözleşme görüşmeleri devam ediyor. Yapılan son görüşmede hiçbir maddede anlaşma sağlanmadığı için sonlandırıldı. Bunun sebebi muhataplarımızın her konuyla ilgili, iş yerimizde yaşanan sorunlar yokmuş gibi davranarak, bizimle bu masada yaptıkları pazarlıklar. Bayraklı Belediyesi işçisinin dilenci olmadığı, örgütlü bir güç olduğunu ve örgütün gücünü sonuna kadar kullanacağını herkes bilir. Örgütlendiğimizde nasıl hakkımızı aradığımızı ve hakkımızı aramak için neler yapabileceğimizi biliyoruz. Bu masa TİS masası. Bu masa Belediye'nin, SODEMSEN'în hiçbir alakası olmayan, belediyede hiçbir bilgi birikimi olmayan, idari maddeler dışında hiçbir tavır koyamayan bir işveren sendikası ile biz bu masada zaman kaybediyoruz. Asıl muhataplarımız masada olsun" dedi.

"Aynı hikaye, aynı ciddiyetsizlik, aynı tavır"

Sürecin çözüm bulmasını isteyen Yıldız, "Burada belediye işçileri adına seçilmiş temsilcisinden yöneticisine kadar konuştuğu ve derdini anlattığı, muhataplarımızın da derdimizi dinlediği, sürecin öğrendiği bildiği ve bununla beraber sürecin çözüm bulduğu bir durum istiyoruz. Aynı hikaye, aynı ciddiyetsizlik, aynı tavır. Bu masada yüzde 10 teklif edebiliyorsa bizde mevcut taslaktaki haklarımızı talep ediyoruz" dedi.