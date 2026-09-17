9 Eylül dolayısıyla gerçekleştirilen organizasyon, sporun birleştirici gücünü ve kulüpler arasındaki dayanışmayı gözler önüne sererken, kadın voleybolunun İzmir’deki güçlü konumuna da dikkat çekti. Üç kulübün sporcuları, salonda centilmence mücadele ederek 9 Eylül ruhuna yakışır bir birliktelik sergiledi.

"Bu güzel ruhun tüm Türkiye’ye yayılmasını arzuluyoruz"

Etkinlikte açıklamalarda bulunan Aras Kargo Spor Kulübü Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Billur Burkutoğlu, organizasyonun önemini şu sözlerle vurguladı:

"Göztepe, Altınordu ve Aras Kargo kadın voleybol takımları sahada farklı renklerle ama aynı ruh için, 'Tek renk, tek ruh, tek takım' dediğimiz bu güzel organizasyonda bir araya geldik. Biz aslında Aras Kargo olarak kendimizi hep bir köprü metaforuyla özdeşleştiriyoruz; hayatları, insanları, ticareti ve şehirleri birbirine bağlıyoruz. Bugün de İzmir'in bu üç büyük ve köklü camiası bu salonda buluşuyor. 9 Eylül ruhuna, kurtuluş ruhuna saygılarını sunmak üzere birleşiyorlar. Bu bizim için çok anlamlı bir etkinlik. İzmir halkı da burada; sezon boyunca bizi yalnız bırakmadıkları gibi bugün de yanımızdalar. Sporun bu birleştirici gücünü bugün üç kulüp olarak sahada ortaya koymaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Bu güzel ruhun ve İzmir'in değerlerinin tüm Türkiye'ye yayılmasını arzuluyoruz."