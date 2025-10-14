İçişleri Bakanlığı’nın 2025 yılı tatbikat planı çerçevesinde, Manisa merkezli meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki şiddetli deprem senaryosu temel alınarak İzmir’de geniş kapsamlı bir masabaşı ve saha tatbikatı icra edildi. İzmir Valisi Süleyman Elban’ın sevk ve idaresinde gerçekleşen tatbikatta, olası bir Ege depreminde Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında destek illerin mobilizasyonu ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) merkezlerinin afet yönetimi süreçlerine katılımı test edildi.

İzmir genelinde Karşıyaka, Bornova, Bayraklı, Çiğli, Menemen, Aliağa, Kemalpaşa, Buca, Karabağlar, Konak, Gaziemir, Torbalı, Balçova, Menderes, Narlıdere, Bayındır, Tire, Foça, Bergama ve Kınık olmak üzere tam 20 ilçede AFAD İlçe Yönetim merkezleri aktif hale getirildi. İzmir Yerel Düzey 23 Afet Grubu’nun katılımıyla fiili saha çalışmaları yapıldı. Senaryo gereği, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü’nde toplanan üst düzey yetkililer, depremden etkilenen 20 ilçenin kaymakamlarıyla video konferans aracılığıyla anlık bağlantı kurarak son durum raporlarını aldı.

Toplantıya Vali Elban’ın yanı sıra, Ege Ordusu ve Garnizon Komutanı Orgeneral İrfan Özsert, İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Levent Yıldır, İzmir Emniyet Müdürü Celal Sel, Sahil Güvenlik Ege Deniz Bölge Komutan Vekili Tuğamiral Ahmet Kendir, İzmir İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Metin Düz ve çok sayıda kamu ve sivil toplum kuruluşu temsilcisi katılım gösterdi.

Vali Elban: "15 bölge tatbikatından birisini gerçekleştirdik"

Toplantının ardından açıklama yapan İzmir Valisi Süleyman Elban, gerçekleştirilen tatbikatın AFAD Başkanlığı tarafından senaryolaştırılan 15 bölge tatbikatından biri olduğunu belirtti. Vali Elban, “Senaryo uyarınca Manisa merkezli 6.6 şiddetindeki deprem, ilimizde 20 ilçemizi etkilemiştir. Yıkılan ve hasar gören binalarımız, göçük altında kalan vatandaşlarımız var. Afet haberinin alınmasından hemen sonra il ve ilçe koordinasyon merkezlerimiz süratle toplanmış, afete müdahale, arama kurtarma faaliyetleri, araç gereç koordinasyonu, geçici barınma ve temel ihtiyaçların karşılanması çalışmaları başlamıştır. Bugünkü tatbikatımızda, bu sürecin işleyişini ve koordinasyonunu detaylıca değerlendirdik,” dedi.

Afetlerle ilgili çalışmaların üç ana aşamada yürütüldüğünü aktaran Vali Elban, bugünkü tatbikatın özellikle ikinci aşama olan "afet sırasında yapılacaklar" üzerine yoğunlaştığını vurguladı. Elban, masabaşında ve sahada yapılan çalışmalarla, görevli personelin sürekli eğitimlerinin ve akreditasyonlarının tamamlandığını, herhangi bir aksaklık veya eksiklik durumunda bunların hızla giderilmesi için çalışmaların süreceğini ifade etti.

Helikopterli kurtarma operasyonu gerçeği aratmadı

Tatbikatın saha ayağında Menemen ilçesinde yıkılmış bir binada gerçeği aratmayan bir arama kurtarma operasyonu icra edildi. İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, AFAD ve İtfaiye ekipleri, arama kurtarma köpeklerinin de desteğiyle enkaz altında kalanları tespit ederek kurtarma çalışmalarını başlattı. Tatbikatın en dikkat çekici anlarından biri ise helikopterle yapılan kurtarma çalışmasıydı. Türk Silahlı Kuvvetlerine ait bir helikopter, yıkılan binanın çatısında mahsur kalan yaralıyı kurtarmak için havada sabit durdu. Askerler halat yardımıyla sedyeyle çatıya inerek yaralıyı güvenli bir şekilde helikoptere çekti. Vali Yardımcısı İsmail Çorumluoğlu, Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivanoğlu ve Kaymakam Vedat Yılmaz’ın da yerinde takip ettiği tatbikat, başarıyla sonlandırıldı.

Vali Yardımcısı İsmail Çorumluoğlu, tatbikatın sonunda yaptığı değerlendirmede, İzmir olarak depremden etkilenen 20 ilçeden üçünde (Menemen, Bornova, Kemalpaşa) canlı tatbikat yapıldığını belirtti. Çorumluoğlu, Kemalpaşa'da kimyasal, Menemen'de ise enkaz ve hava yoluyla kurtarma senaryolarının uygulandığını söyledi. "Gerçeğini aratmayan bir tatbikat oldu. Afet sonrasına hazırlıklarımızı en üst seviyeye çıkarmaya çalışıyoruz," diyen Çorumluoğlu, sivil toplum kuruluşlarının akreditasyonuna ve vatandaşların bireysel hazırlıklı olmasına yönelik çağrısını yineledi.