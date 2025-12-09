Sultanlar Ligi’nde son olarak deplasmanda Aydın Büyükşehir Belediyespor’u 3-0 mağlup ederek moral depolayan Aras Kargo, 10’uncu hafta maçında kendi seyircisi önünde Kuzeyboru’yu ağırlayacak. Mücadele yarın saat 19.00’da İzmir Atatürk Voleybol Salonu’nda oynanacak.

Karşılaşmada düdük Sadettin Deneri ve Nazlı Ekmekçi hakem ikilisinde olacak. Maç biletleri 300, 350 ve 400 TL’den satışa çıktı.

“2 maç, 1 bilet” kampanyasına büyük ilgi

Aras Kargo, Kuzeyboru karşılaşmasının yanı sıra 17 Aralık Çarşamba günü yine İzmir’de oynanacak VakıfBank maçını da kapsayan özel bir kampanya başlattı.

Taraftarların iki maçı tek biletle izleyebileceği kampanyada fiyatlar:

600 TL

1000 TL

1400 TL olarak belirlendi.

Bu uygulamanın, sezonun önemli maçları öncesi tribün desteğini artırması bekleniyor.

Aras Kargo yükseliş peşinde

Ligde 9 maçta 4 galibiyeti bulunan İzmir temsilcisi, 7’nci sırada yer alıyor. Takım, 3 galibiyeti bulunan ve 11’inci basamakta bulunan Kuzeyboru’yu yenerek üst üste ikinci galibiyetini almayı hedefliyor.

Teknik heyet, Aydın deplasmanında ortaya konan başarılı oyunun devam etmesi halinde sahadan üç puanla ayrılabileceklerini düşünüyor. Taraftarların ilgisi de maç öncesi takımın motivasyonunu artırıyor.