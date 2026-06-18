İzmir’in Konak ilçesinde bir apartman dairesinde gerçekleştirilen ilaçlama sonrası vefat eden 1 yaşındaki Altay Toprak Kınalı’nın ölümüyle ilgili davanın görülmesi sürdürüldü. İzmir 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde gerçekleştirilen duruşmada apartman sakinlerinin ifadeleri göze çarparken, tanıklar ilaçlama öncesi ve sonrasında bina sakinlerine yeterli bilgilendirme yapılmadığını iddia etti.

Mahkemede konuşan apartman sakini S.Ç., ilaçlama işleminin ardından binaya herhangi bir uyarı yazısı asılmadığını ifade ederek, apartman sakinlerinin karşılaşabilecekleri riskler konusunda bilgilendirilmediğini açıkladı.

11 Kasım 2024'te Konak Kahramanlar Mahallesi'nde bulunan dört katlı bir apartmanda gerçekleşti. Binanın en üst katındaki dairede yapılan ilaçlama işleminin ardından apartmanda yaşayan birçok kişi sağlık sorunları yaşamaya başladı.

İhbarın ardından bölgeye sağlık ekipleri, itfaiye ekipleri ve AFAD’ın Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer Tehditler birimi intikal etti. Zehirlenme belirtileri yaşayan apartman sakinleri hastanelere götürülürken, tedavi altına alınan 1 yaşındaki Altay Toprak Kınalı hayatını kaybetti.

“Bebek olduğunu defalarca söyledik”

Duruşmada konuşan apartman sakini S.Ç., ilaçlama günü yaşananları tek tek açıkladı. Apartmanda yoğun hareketlilik olduğunu ifade eden tanık, ailesinin ilaçlama ekibine binada küçük bir bebeğin yaşadığını birkaç kez söylediğini belirtti.

İfadesinde, ilaçlamayı yaptıran kişinin bebeğin bulunduğu ailenin birkaç gün eve gelmemesi gerektiğini ifade ettiğini ancak bunun dışında bina sakinlerine yönelik resmi bir uyarı yapılmadığını iddia etti.

S.Ç., ilaçlama işleminin ardından apartman girişine herhangi bir uyarı notu koyulmadığını ve apartman sakinlerinin dikkatli olmaları yönünde bilgilendirilmediğini belirtti.

Tahliye talebi reddedildi!

Duruşmada savunmasını gerçekleştiren tutuklu sanıklardan Bülent Öz, olayın ilaçlamadan kaynaklanmadığını iddia ederek dosya için yeniden Adli Tıp raporu alınmasını istedi.

