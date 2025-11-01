Son Mühür- İzmir’de Bayraklı Tünellerinde meydana gelen maddi hasarlı trafik kazası, Karşıyaka istikametinde trafiğin yoğunlaşmasına neden oldu. İzmir Emniyet Müdürlüğü, yola çıkacak sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.
ARAÇLAR HAREKETSİZ, ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR
İzmir Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, büyük tünel içi sağ şeritte yaşanan kazada araçlar hareket edemez durumda bulunuyor.
Ekiplerin kazaya karışan araçları yol dışına çekme çalışmaları sürerken, bölgede trafik akışı zaman zaman durma noktasına geliyor.
1,5 KİLOMETRELİK YOĞUNLUK OLUŞTU
Emniyet yetkilileri, kazanın ardından yaklaşık 1,5 kilometrelik trafik yoğunluğu oluştuğunu belirtti.
Açıklamada, “Bayraklı Tünellerinde Karşıyaka istikametine doğru, büyük tünel içi sağ şerit üzerinde maddi hasarlı trafik kazası meydana gelmiştir. Araçları yol dışı yapma çalışmaları sürerken, geriye doğru 1,5 km yoğunluk bulunmaktadır. Güzergahı kullanacak olan sürücülerin dikkatli olmaları önemle rica olunur.” ifadelerine yer verildi.
SÜRÜCÜLERE UYARI
Yetkililer, trafiği rahatlatmak amacıyla yürütülen çalışmalar tamamlanana kadar sürücülerin alternatif güzergahları tercih etmeleri ve trafik kurallarına uymaları çağrısında bulundu.