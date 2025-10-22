Futbol tarihine köklü izler bırakmış iki kulüp, 113 yıllık Karşıyaka ile 111 yıllık Altay, bugüne kadar her zaman üst liglerde karşılaştı. Süper Lig dâhil farklı kademelerde derbi heyecanı yaşatan iki takım, son olarak 2017-2018 sezonunda 2. Lig’de rakip olmuştu. O dönemde 8 Nisan 2018’deki derbiyi 2-1 kazanan Karşıyaka, sezon sonunda küme düşmüş; Altay ise aynı sezon şampiyonlukla Süper Lig’e kadar yükselmişti. Ancak siyah-beyazlı ekip, son yıllarda yaşanan transfer yasakları ve puan silme cezalarıyla yeniden 3. Lig’e geriledi.

Lider Karşıyaka, çıkış arayan Altay

Alsancak Mustafa Denizli Stadı’nda pazar günü saat 19.00’da oynanacak derbi öncesi Karşıyaka, 7 maçta 6 galibiyet ve 1 beraberlikle namağlup lider durumda.

Altay ise ilk galibiyetini geçen hafta alarak 5 puanla düşme hattından uzaklaşmaya çalışıyor. Transfer yasağı nedeniyle son dört yıldır büyük ölçüde altyapı oyuncularıyla mücadele eden siyah-beyazlı ekip, prestij ve moral açısından derbiye büyük önem veriyor.

55 maç, 26 galibiyet Altay’ın

Altay ve Karşıyaka bugüne kadar resmi müsabakalarda 55 kez karşılaştı. Bu karşılaşmaların 26’sını Altay, 11’ini Karşıyaka kazandı, 18 mücadele ise beraberlikle sonuçlandı.

2009 ve 2010’da Süper Lig’e yükselme umuduyla Play-Off’larda rakip olan iki kulüp, şimdi 3. Lig’de bambaşka hedeflerle yeniden karşılaşıyor. Derbi öncesinde iki takım taraftarları sosyal medyada dostluk mesajları paylaşarak, Karşıyakalı ve Altaylı ünlü sanatçılara çağrıda bulundu.

Alsancak’ta son derbi 19 yıl önce oynandı

Derbi, zemin bakım çalışmaları tamamlanan Alsancak Mustafa Denizli Stadı’nda oynanacak. Aynı stadı ortak kullanan iki kulüp arasında son resmi maç, 2006-2007 sezonunda Türkiye Kupası’nda oynanmıştı. O karşılaşmayı 31 Ağustos 2006’da Karşıyaka 2-0 kazanmış, sadece üç gün önce ligdeki derbide ise Altay 2-1 galip gelmişti. Bugün iki takımın kadrosundaki birçok futbolcu o tarihlerde henüz dünyaya gelmemişti.

Konuk Karşıyaka’ya 650 kişilik kontenjan

Karşıyaka taraftarları, pazar günkü karşılaşmada Alsancak Stadı’nda kale arkası tribününde yer alacak. Misafir takıma toplamda 650 kişilik kontenjan ayrıldı.

Yeşil-kırmızılı kulüp, maraton tribün talebinde bulunmazken, ikinci yarıdaki rövanş karşılaşmasında aynı uygulama tekrarlanacak.

Yusuf Şimşek eski takımına rakip

Altay’ın teknik direktörü Yusuf Şimşek için derbi ayrı bir anlam taşıyor. Kariyerinde iki farklı dönemde Karşıyaka’yı çalıştıran Şimşek, eski takımına teknik adam olarak ilk kez rakip olacak. Deneyimli çalıştırıcı, 2013-2014, 2014-2015 ve 2015-2016 sezonlarının ikinci yarısında yeşil-kırmızılı kulüpte görev yapmıştı.

Murat Uluç derbiye tarihe geçecek

Altay’ın 44,5 yaşındaki golcüsü Murat Uluç, 7 yıl önceki son Altay-Karşıyaka derbisinde forma giyen tek futbolcu. 2019’da futbolu bıraktıktan sonra transfer yasağı nedeniyle 3 yıl aranın ardından yeniden sahalara dönen Uluç, Türkiye profesyonel liglerinin ve Türkiye Kupası’nın en yaşlı golcüsü unvanını taşıyor. Uluç, bir dönem antrenörlük yaptığı Karşıyaka’ya bu kez futbolcu olarak rakip olacak.

Karşıyaka yönetiminden stat hamlesi

Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın, Karşıyaka’nın yıllardır beklediği yeni stat arazisini İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne devretmesinin ardından Başkan Aygün Cicibaş ile eski başkan Azat Yeşil, belediye yetkilileriyle bir araya geldi. Heyet, yıkılan Karşıyaka İlçe Stadı’nın yerine yapılacak proje planlarını inceledi. Azat Yeşil’in, statta yer alan loca ve ticari alanların artırılması yönünde öneriler sunduğu, projede bazı revizyonların gündeme geleceği öğrenildi. İhaleye çıkacak yeni stat için çalışmaların yakından takip edileceği belirtildi.

Altay Başkanı’ndan derbi çağrısı

Altay Başkanı Sinan Kanlı, derbi öncesi taraftarlara birlik çağrısında bulundu. Alsancak Stadı çimlerinden yayımladığı videolu mesajda Kanlı, “Tribünleri doldurarak Altay ve Karşıyaka’ya yakışır bir derbi mücadelesi izletelim. İki ebedi dostun, iki asırlık çınarın mücadelesini Altay ev sahipliğinde izlemeye tüm taraftarlarımızı davet ediyorum” dedi. Kanlı ayrıca, Altaylı rapçi Cashflow’un maç öncesinde statta mini konser vereceğini duyurdu.