Foça’da 23 Ekim günü etkili olan kuvvetli sağanak yağış sonrası meydana gelen selde, Bülent Kaptanoğlu’nun aracıyla menfezden geçmeye çalıştığı sırada suya kapıldığı tespit edilmişti. Sabah saatlerinde yapılan arama çalışmaları sonucunda Kaptanoğlu’nun cansız bedenine ulaşılmıştı.

Olayla ilgili güvenlik kamerası görüntülerinde, Kaptanoğlu’nun aracının köprü üzerinde bir süre kaldığı, ardından şiddetli akıntıya kapılarak eski Gediz Nehri yatağına doğru sürüklendiği görüldü.

Emekli bankacı olduğu öğrenildi

Hayatını kaybeden Bülent Kaptanoğlu’nun emekli bankacı olduğu öğrenildi. Selin ardından bölgede yürütülen arama kurtarma çalışmalarına AFAD, jandarma, itfaiye ve gönüllü ekipler katılmıştı. Ekiplerin iki gün süren çalışmaları sonucunda Kaptanoğlu’na ulaşılması yakınlarını yasa boğdu.

Cenaze bugün toprağa verilecek

Bülent Kaptanoğlu’nun cenazesinin bugün ikindi namazının ardından Yeni Foça Merkez Camii’nde kılınacak cenaze namazıyla Yeni Foça Kabristanlığı’nda toprağa verileceği açıklandı.

Sel felaketinde büyük maddi zarar

Foça’daki sel felaketi, ilçede büyük maddi hasara da yol açtı. Ev ve iş yerlerini su basarken, bazı araçlar akıntıya kapıldı.

Yetkililer bölgede hasar tespit çalışmalarının sürdüğünü, mağdur vatandaşlara gerekli desteklerin sağlanacağını bildirdi.