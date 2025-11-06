Son Mühür/ Merve Turan - Millî Eğitim Bakanlığı öncülüğünde yürütülen İzmir Öğretmen Akademileri, “Şehir ve Kültür Akademisi” eğitimiyle devam etti. İzmir İl Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından organize edilen programa, Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Görevlisi Erdem Eren, İzmir İl Millî Eğitim Şube Müdürü Doç. Dr. Özden Ölmez Ceylan, akademi koordinatörleri ve çok sayıda öğretmen katıldı.

Müzede drama temelli eğitim uygulaması

İzmir Kültür ve Sanat Fabrikası Arkeoloji ve Etnografya Müzesi’nde gerçekleşen eğitim, Öğretim Görevlisi Erdem Eren liderliğinde “İzmir’de Arkeoloji ve Drama: Limandaki Bavul” başlığı altında yapıldı. Müze ortamının aktif kullanıldığı programda, öğretmenlere yaratıcı drama yöntemlerinin müze eğitimine nasıl entegre edileceği uygulamalı olarak aktarıldı.

Isınma çalışmalarıyla başlayan eğitim, “Limandaki Bavul” adlı drama çalışmasıyla sürdü. Öğretmenler gruplara ayrılarak kendilerine verilen mektuplardaki hikâyeleri, müzedeki eser ve temalarla ilişkilendirip doğaçlama yöntemiyle canlandırdı. Böylece müzedeki tarihî materyaller, oyunlaştırma yöntemiyle kalıcı öğrenmeye dönüştürüldü.

“Müzeler güçlü bir öğrenme alanı”

Eğitimin ardından konuşan Öğretim Görevlisi Erdem Eren, Türkiye’nin müze varlığı açısından dünyada önemli bir konumda bulunduğunu belirterek şunları ifade etti: “Artık müzeler sadece sergileme alanları değil, ciddi bir eğitim ortamı niteliğinde. Nesne temelli öğrenme sayesinde, öğrencilerin yaş grubuna uygun şekilde müzelerde etkili ve keyifli dersler yapılabilir. Farklı disiplinlerin müze ortamına dâhil edilmesi, kalıcı öğrenmeyi destekler.”

Teşekkür belgesi takdim edildi

Program, öğretmenlerin sorularının yanıtlanmasıyla sona erdi. Ardından İzmir İl Millî Eğitim Şube Müdürü Doç. Dr. Özden Ölmez Ceylan tarafından, Erdem Eren’e teşekkür belgesi verildi. Toplu fotoğraf çekiminin ardından eğitim tamamlandı.