Ticaret Bakanlığı, İzmir’de faaliyet gösteren yerel ve zincir marketlere yönelik gerçekleştirdiği denetimlerde temel gıda ürünlerinde dikkat çeken fiyat artışlarını tespit etti. Yapılan incelemelerde üretici ve hal fiyatları ile raf fiyatları arasındaki farklar tek tek ortaya kondu.

Tedarik zinciri mercek altına alındı

Bakanlık tarafından yürütülen piyasa gözetim çalışmaları kapsamında, ürünlerin üretimden tüketiciye uzanan fiyat yolculuğu Hal Kayıt Sistemi üzerinden detaylı şekilde incelendi. Denetimlerde patates, biber çeşitleri, limon, ayva ve elma gibi temel ürünlerde ciddi fiyat farkları dikkat çekti.

Patates 5 TL’den 28,99 TL’ye çıktı

İncelemelere göre patatesin, Ödemiş’te faaliyet gösteren bir hal tüccarından 5 TL’ye temin edildiği, ancak İzmir’deki marketlerde 28,99 TL’ye satışa sunulduğu belirlendi.

Biber fiyatlarında çarpıcı fark

Sivri biberin Serik’teki üreticiden 50 TL’ye alındığı, raflarda ise 249,99 TL’ye kadar yükseldiği tespit edildi. Bir başka örnekte ise aynı ürünün Elmalı’ndan 50 TL’ye temin edilip 389,95 TL’ye satıldığı belirlendi. Çarliston biberde de benzer tablo ortaya çıktı; ürünün Finike’den 48 TL’ye alınıp 199 TL’ye satıldığı kaydedildi.

Limon ve ayvada yüksek artış

Limonun Dalaman’ndan 18 TL’ye alınarak 129,95 TL’ye satıldığı, ithal edilen ayvanın ise 30 TL’den alınıp 225 TL’ye tüketiciye sunulduğu tespit edildi.

Elma fiyatı üç katına çıktı

Golden elmanın Gönen’ndeki üreticiden 30 TL’ye temin edilmesine rağmen raflarda 99,99 TL’ye satıldığı belirlendi.

İşletmeler kurul gündemine sevk edildi

Yapılan değerlendirmeler sonucunda söz konusu işletmelerin haksız fiyat artışı yaptığı kanaatine varıldı. Dosya, gerekli idari yaptırımların uygulanması amacıyla Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu’na sevk edildi.

Denetimler sürecek mesajı

Ticaret Bakanlığı, tüketiciyi korumaya yönelik denetimlerin devam edeceğini vurgulayarak, piyasa dengesini bozan uygulamalara karşı kararlılıkla mücadele edileceğini açıkladı.