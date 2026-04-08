Trendyol Süper Lig'in heyecanı hız kesmeden sürmeye devam ediyor. Trendyol Süper Lig'in 27. haftasının erteleme maçında İzmir temsilcisi Göztepe ile lider Galatasaray karşı karşıya geldi. Gürsel Aksel Stadyumu'nda Göztepe'nin ev sahipliğinde oynanan mücadele, heyecan dolu anlara sahne oldu. Zorlu ve kritik mücadelede gülen taraf Galatasaray oldu. Galatasaray, Göztepe'yi 3-1 mağlup etti ve puanını 67'ye çıkardı. Zirvede puan farkı 4'e çıkarken, Göztepe ise 46. puanla 5. sırada kaldı.

4 gollü mücadele!

Kritik mücadelede Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri; 5. dakikada Barış Alper Yılmaz, 19. dakikada Allan Godoi (KK) ve 75. dakikada Mario Lemina kaydetti. Göztepe'nin tek golü ise, 50. dakikada Juan Santos'tan geldi.

İlk 11'ler!

Göztepe: Lis, Arda Okan, Godoi, Heliton, Taha, Cherni, Dennis, Miroshi, Efkan, Janderson, Juan

Galatasaray: Uğurcan, Boey, Davinson, Singo, Eren, İlkay, Lemina, Sallai, Sane, Asprilla, Barış Alper