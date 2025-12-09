Son Mühür / Erkan Doğan - Buca Belediyesi’nde işçilerin iş bırakma eylemi sürerken, Temizlik İşleri Müdürlüğü çalışanların cuma günü eyleme dahil olacakları, haftasonu çöp dağlarının oluşabileceği ifade edildi.

Haftasonuna kadar anlaşma olmazsa ‘çöp kabusu’ ilçeyi saracak

Buca Belediyesinde görevli iki bine yakın işçi, maaş, gıda kartı ve geriye dönük Toplu İş Sözleşmesi alacaklarının ödenmemesi nedeniyle 8 Aralık tarihinde iş bıraktı. Bugün soğuk havaya rağmen Buca Belediye sarayı önünde toplanan işçiler, taleplerini yineledi. Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı işçilerin belediye tarafından bir adım atılıp anlaşma sağlanamadığı takdirde cuma günü iş bırakacağı ifade ediliyor. Böyle bir durumda, hafta sonu toplanmayan çöpler nedeniyle Buca’nın bir çok sokak ve caddesinde çöp dağları oluşmaya başlayacak.

"Para istemiyoruz, Başkan Duman ihtiyaçlarımızı karşılasın, biz her sabah gelip akşam evimize gidelim”

DİSK Genel-İş İzmir 6 No'lu Şube Başkanı Değer Yıldız, Buca Belediye Başkanı Görkem Duman’ın belediye ile sendika arasında imzalanan anlaşmaya uymadığını belirterek, “Gerçekten maaştan vazgeçtik, para da istemiyoruz Sayın belediye başkanı yol paramızı, yemek paramızı, ev kirasını, faturalarımızı, pazarımızı, çocuklarımızın okul ihtiyaçlarımızı karşılasın; biz her sabah gelip akşam evimize gidelim. Bir kuruş para istemiyoruz. Tüm bu ihtiyaçları ödemek için aldığımız maaş bile yetmiyor. Çoğumuz ek işe gidiyoruz. Ek işi giderken ölen arkadaşlarımız var. Türkiyenin birçok yerinde Büyükşehirde Karşıyaka’da Bornova belediyelerinde de kimse aldığı ücretle geçinemiyor. Tüm belediyelerde bu böyle” dedi.