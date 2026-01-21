Son Mühür- Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü’ne bağlı İzmir Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi, İzmir genelinde etkili olması beklenen gökgürültülü sağanak yağışlara karşı uyarıda bulundu.

Yağışlar sabah saatlerinden itibaren etkili olacak

Yapılan son değerlendirmelere göre, 22 Ocak Perşembe günü sabah saatlerinden itibaren İzmir’de sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Beydağ ve Kiraz ilçeleri dışında il genelinde yağışların kuvvetli olacağı öngörülüyor.

Bazı ilçelerde çok kuvvetli yağış bekleniyor

Çeşme, Karaburun, Urla, Seferihisar, Selçuk ve Menderes ilçelerinde yağışların yerel olarak çok kuvvetli seviyelere ulaşması bekleniyor. Bu bölgelerde metrekareye 30 ila 60 kilogram arasında yağış düşebileceği tahmin ediliyor.

Uyarının 22 Ocak 2026 Perşembe günü saat 06.00’da başlayıp, aynı gün saat 19.00’a kadar geçerli olacağı bildirildi.

Tedbir çağrısı

Meteoroloji yetkilileri, kuvvetli yağışlarla birlikte ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve kıyı kesimlerde hortum riskine dikkat çekti. Ayrıca yağış anında kuvvetli rüzgârın etkili olabileceği belirtilerek vatandaşların ve yetkililerin tedbirli olması istendi.

Yağış şiddeti sınıflandırması

Açıklamada, yağış şiddetlerinin kilogram/metrekare cinsinden sınıflandırıldığı hatırlatılarak, 21–50 kg arası yağışların “kuvvetli”, 51–75 kg arası yağışların ise “çok kuvvetli” olarak değerlendirildiği ifade edildi.