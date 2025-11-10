İzmir Körfezi, Alsancak, Bayraklı, Karşıyaka ve Turan sahillerini etkisi altına alan yoğun kötü koku ve denizin renginin kahverengiye dönmesiyle gündemde. Kirliliğin neden olduğu bu durum, vatandaşların tepkisini çekerken, uzmanlar koku ve renk değişiminin kaynağının körfezdeki yüksek kirliliğe bağlı "plankton patlaması" olduğunu açıkladı.

Uzmandan kritik uyarı: Kirlilik devam ettikçe patlamalar sürecek

Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Çevre, Biyoçeşitlilik ve İklim Değişikliği Çalışma Grubu Üyesi Prof. Dr. Doğan Yaşar, körfezdeki bu durumun bilimsel açıklamasını yaptı. Prof. Dr. Yaşar, koyu kahverengi ve kızıla dönen deniz suyunun ve kötü kokunun sürekli yaşanan plankton patlamalarından kaynaklandığını belirtti. Uzman, "İzmir Körfezi çok kirli. Zaten son iki yılda balık ölümleri de yaşandı. Kirlilik düzeyi düşürülmedikçe plankton patlamaları devam edecektir. Önümüzdeki yaz aylarında da aynı manzarayla karşılaşma ihtimalimiz yüksek," uyarısında bulundu.

Vatandaşlar rahatsız: "Pencere açamıyoruz, bisiklet süremedim"

Sahil şeridinde yaşayan ve vakit geçiren vatandaşlar, oluşan bu manzaradan dolayı büyük rahatsızlık duyduklarını dile getirdi. Bayraklı’da ikamet eden Gülşah Onay (34), kokunun evlerine kadar ulaştığını belirterek, "Çocuklarımızı parka indirirken tereddüt ediyoruz. Evimiz sahile uzak olmasına rağmen pencere açamıyoruz. Yakın bir komşum sırf bu koku yüzünden evini satmayı bile düşünüyor," sözleriyle yaşadıkları mağduriyeti anlattı.

Kuşadası'ndan bisikletiyle gelen Hayrettin Şensözlü (57) ise Karşıyaka ve Bayraklı sahilinde tur atmak isterken, "Ölü balık kokusundan nefret ettim, bisiklet sürülecek gibi değildi," diyerek bölgedeki kirliliğin sosyal yaşamı nasıl olumsuz etkilediğini gösterdi.