Son Mühür/ Osman Günden- İzmir'in Bornova'da kentsel konforu artırmak adına başlatılan ulaşım seferberliği tüm hızıyla sürüyor. Bornova Belediyesi, ilçenin modern yüzünü yansıtacak projelerine bir yenisini daha ekleyerek Ankara Asfaltı ile Üniversite Caddesi arasındaki kritik bölgede kapsamlı bir yenileme hamlesi başlattı. Hem sanayi hem de hızla yükselen yeni yaşam alanlarının kesişim noktasında bulunan bu güzergahta, altyapıdan estetiğe kadar geniş çaplı bir dönüşüm gerçekleştiriliyor.

Stratejik noktada asfalt serimi ve modern altyapı hamlesi

Belediye ekiplerinin yoğun mesai harcadığı çalışmaların ilk ayağı, bölgenin trafik yükünü sırtlayan 296/1 Sokak üzerinde yoğunlaştı. Mevcut yolların dayanıklılığını artırmak ve sürüş konforunu en üst seviyeye çıkarmak amacıyla gerçekleştirilen asfalt serim işlemleriyle ulaşım ağı modernize ediliyor. Ancak projenin kapsamı sadece yol yapımıyla sınırlı kalmıyor; ilerleyen aşamalarda yayaların güvenliğini önceleyen geniş kaldırım düzenlemeleri, bölgedeki park sorununa çözüm sunacak organize otopark alanları ve gece güvenliğini pekiştirecek özel aydınlatma sistemleri devreye alınacak.

Dönüşümün yeni adresi: Sanayiden cazibe merkezine

Geçmişte ağırlıklı olarak sanayi tesislerine ev sahipliği yapan bu bölge, son yıllarda ivme kazanan konut projeleriyle birlikte Bornova’nın en önemli çekim merkezlerinden biri haline dönüştü. Nüfus yoğunluğunun artmasıyla paralel olarak gelişen ihtiyaçlara yanıt vermek isteyen Bornova Belediyesi, bölgenin bu yeni kimliğine uygun bir kent estetiği kurguluyor. Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, beraberindeki teknik heyetle birlikte sahada incelemelerde bulunarak projenin her detayını yakından takip etti. Bölgenin değişen çehresine uygun nitelikli yatırımların, ilçenin genel katma değerini yükselttiği vurgulanıyor.

Başkan Ömer Eşki’den kesintisiz hizmet vurgusu

Saha incelemeleri sırasında yürütülen çalışmaların önemine değinen Başkan Ömer Eşki, Bornova’nın her noktasında ulaşımı daha nitelikli ve konforlu hale getirmeyi hedeflediklerini belirtti. Altyapı ve üstyapı yatırımlarının eş zamanlı yürütüldüğünü ifade eden Eşki, hızla büyüyen yerleşim alanlarında vatandaşların yaşam kalitesini artırmanın öncelikleri olduğunu söyledi. Kentin estetik görünümüne değer katan bu dokunuşların sadece bir başlangıç olduğunu kaydeden Belediye Başkanı, daha yaşanabilir ve modern bir Bornova vizyonu doğrultusunda tüm mahallelerde benzer çalışmaların aralıksız süreceği mesajını verdi.