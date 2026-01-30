İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçak ve sahte tütün mamullerinin üretimi ve satışına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında İzmir ve Menderes Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde belirlenen adreslere iki ayrı operasyon düzenledi.

Bornova ve Menderes’te milyonlarca makaron

Yapılan aramalarda Bornova ilçesinde 5 milyon 470 bin adet, Menderes ilçesinde ise 7 milyon 250 bin adet olmak üzere toplam 12 milyon 720 bin adet bandrolsüz kaçak makaron ele geçirildi. Ele geçirilen ürünlerin piyasa değerinin 7 milyon 500 bin TL olduğu tespit edildi.

2 şüpheli tutuklandı

Operasyonlar kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden 2’si çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. 1 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı uygulandı.