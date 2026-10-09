İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde sokak satıcılarına ve uyuşturucu ticaretine yönelik yürütülen saha çalışmaları kapsamında önemli bir operasyona imza attı. Ekipler, uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen Y.E. (38) isimli şüpheliyi adım adım takibe aldı.

Suçüstü yakalandı, kimlik sorgusunda gerçek ortaya çıktı

Narkotik polisinin gerçekleştirdiği titiz operasyonla uyuşturucu ticareti yaptığı sırada suçüstü yakalanan Y.E., gözaltına alınarak İl Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. Emniyette yapılan detaylı kimlik sorgulaması ve GBT incelemesinde şaşırtıcı gerçek ortaya çıktı. Zanlının, 'Hırsızlık' ve 'Tutuklu veya Hükümlünün Kaçması' suçlarından arandığı ve hakkında 22 yıl 6 ay 5 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi.

Adliyeye sevk edildi

Hakkında uzun süredir arama kararı bulunan cezaevi firarisi Y.E., Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ndeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. Şüphelinin tutuklanarak cezaevine gönderilmesi bekleniyor.